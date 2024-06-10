Семь бед Европы

Страны G7 завершают подготовку к ежегодному саммиту, который пройдет в итальянском отеле «Борго Эньяция» в присутствии приглашенных лидеров ведущих государств Глобального Юга. Накануне встречи президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон устранили главные разногласия внутри G7 по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Как ожидается, по итогам саммита «семерка» одобрит выделение Киеву кредита в размере $50 млрд под залог доходов от российских активов. В случае принятия такое решение станет для Запада самым тяжелым за все время войны санкций, поскольку оно может стать первым шагом к конфискации российских активов и ответной конфискации европейских активов в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefano Guidi / Getty Images Фото: Stefano Guidi / Getty Images

Намеченный на 13–15 июня саммит «Группы семи» ведущих мировых держав, который пройдет в фешенебельном итальянском отеле «Борго Эньяция», станет попыткой G7 выйти за рамки закрытого элитного клуба западных демократий. Амбициозную задачу хозяйки форума, премьер-министра Италии Джоржи Мелони, приободренной последними новостями об успехе ее партии «Братья Италии» на выборах в Европейский парламент, разъяснили агентству Reuters собеседники в итальянском правительстве: «"Группа семи" объединяет страны, которые придерживаются общих взглядов по вопросам фундаментальных принципов и ценностей, но это не неприступная крепость, и она стремится открыть себя миру».

Подтверждением амбиций страны-председателя «выйти за горизонт» G7, объединяющей США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, стал непривычно длинный список приглашенных на саммит лидеров стран незападного мира.

На встрече помимо президента Украины Владимира Зеленского ожидается присутствие руководителей Индии, Бразилии, Южной Африки, Турции, Саудовской Аравии, Аргентины, Алжира, Кении и Мавритании.

На встрече в «Борго Эньяция» гостям западного клуба предстоит стать свидетелями геополитической драмы — попытки принятия лидерами G7 решения об использовании на военные нужды Украины дивидендов от замороженных российских активов. Решение это в силу целого ряда причин может оказаться для Запада самым тяжелым за все время санкционной войны.

Несмотря на существующий на Западе консенсус по вопросу о необходимости усиливать давление на Россию, предложение снять табу на применение еще одного болевого приема, рассмотрев вопрос о выделении Киеву кредита в размере $50 млрд под залог доходов от замороженных активов России, не вызвало энтузиазма у европейских партнеров Вашингтона.

Причиной их нежелания заходить так далеко стали опасения, что на этот раз санкции могут больно ударить по тем, кто решится их ввести. После начала СВО Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Однако в США находится лишь незначительная часть этих средств — около $5–6 млрд, в то время как в Европе хранятся $210 млрд.

Таким образом, хотя решение об использовании доходов от российских активов инициировано Америкой, платить за его последствия предложено главным образом Европе.

Спор о том, следует ли США и их союзникам решиться на этот шаг, стал предметом напряженного закулисного торга последних недель, в ходе которого администрации президента Байдена ценой немалых усилий удалось убедить европейских партнеров внутри G7 поддержать предложение Вашингтона.

Как сообщала 20 мая газета Financial Times, план Вашингтона состоит в том, чтобы на саммите G7 договориться о предоставлении Киеву уже этим летом кредита в размере $50 млрд под залог доходов от замороженных активов России. По словам собеседников газеты, не все члены G7 изначально были готовы пойти на это. В частности, против выступили Германия, Италия, Франция и Япония.

Однако их отношение начало меняться под давлением Вашингтона, который продолжал настаивать на том, чтобы включить положение об использовании доходов от активов РФ в совместное заявление, которое будет принято по итогам встречи.

Свидетельством того, сколь тяжелыми на этот раз оказались переговоры США и их союзников, служат противоречивые сообщения на эту тему ведущих мировых СМИ.

Еще в прошлую пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального немецкого представителя сообщило, что «договоренность по использованию доходов от российских активов маловероятна». В тот же день газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации написала, что одобрению странами G7 плана США может помешать президент Франции Эмманюэль Макрон. «У Макрона есть опасения по поводу этого плана, и его считают единственным оставшимся противником»,— отмечала Politico.

На следующий день после состоявшейся в минувшую субботу встречи в Париже лидеры США и Франции выступили с совместным заявлением, подтвердив готовность довести работу по реализации плана Вашингтона до конца. «Мы надеемся, что на саммите "Группы семи" будет подтверждено обязательство о выделении Украине помощи в размере $50 млрд»,— заявил Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Джо Байденом. Перед отлетом в США президент Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, удалось ли ему убедить французского лидера снять свои возражения против американского плана.

Однако уже в понедельник телеканал CNN сообщил, что американские чиновники все еще пытаются согласовать «самые щекотливые финансовые детали» плана по российским активам, поскольку страны G7 пока не пришли к единому мнению. По словам источников телеканала, официальные лица стран G7 до сих пор обсуждают «точную форму предоставления помощи, а также гарантии возврата этих средств».

О том, какими могут быть ответные действия Москвы, сообщила в ходе работы Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Фактически российские резервы планируется явочным порядком наделить статусом залога, будущая прибыль от которого не только будет моментально присвоена руками западников, но и потрачена на очередные военные авантюры, направленные против России. Естественно, мы дадим соответствующую реакцию на подобные шаги, как это делаем регулярно. У нас имеется арсенал ответных политических, экономических мер в отношении тех, кто пытается завладеть российскими резервами»,— отметила госпожа Захарова. Она напомнила об указе президента Владимира Путина о порядке компенсации ущерба в случае конфискации активов в США путем изъятия американского имущества в России.

По словам госпожи Захаровой, схожая схема «может быть распространена и на другие государства, в том числе европейские, учитывая, что их имущества и денежных средств в России гораздо больше, чем американских».

В свою очередь, как заявил «РИА Новости» заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, «есть определенные юридические нюансы и аспекты, которые, видимо, мешают в соответствии с национальным законодательством стран G7 как-то так вот своровать российские активы».

«Трудности принятия решения по использованию прибыли от российских активов на нужды Украины связаны с тем, что ни один дивиденд от такого решения не просматривается, в то время как издержек — политических, экономических, имиджевых — слишком много, и они выглядят очень серьезными»,— пояснил “Ъ” научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Во-первых, G7 не имеет юрисдикции над решениями ЕС и среди его 27 членов наверняка будут несогласные. Таким образом, внутри ЕС консенсуса по этому вопросу не будет. Во-вторых, Европу подталкивают к шагу, который вызовет болезненные для нее ответные меры со стороны Москвы, включая изъятие европейского имущества. В-третьих, демонстрация готовности нарушить международное право создаст прецедент, подрывающий доверие к европейским институтам. Объяснить другим странам, что Россия — это исключение и подобная практика не будет однажды применена против Индии, Турции или какого-то другого государства, будет невозможно. И, наконец, в-четвертых, подобная мера в случае ее принятия станет решающим шагом на пути разрушения мировой финансовой системы, на которой строилось могущество Запада. При этом реализация этого плана никак не скажется на ходе СВО»,— резюмирует Андрей Кортунов.

Сергей Строкань