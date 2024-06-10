Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525. 2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580. 3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360 очков. 4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885. 5 (5). Даниил Медведев — 6485. 6 (6). Андрей Рублев (оба — Россия) — 4710. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025. 8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3995. 9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3845. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775. 11 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3740. 12 (12). Тейлор Фриц — 3090. 13 (14). Томми Пол — 2710. 14 (15). Бен Шелтон (все — США) — 2590. 15 (13). Хольгер Руне (Дания) — 2540. 16 (16). Юго Эмбер (Франция) — 2250. 17 (17). Александр Бублик (Казахстан) — 2150. 18 (21). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2075. 19 (20). Себастьян Баэс (Аргентина) — 2030. 20 (19). Николас Харри (Чили) — 1905… 22 (18). Карен Хачанов — 1780… 43 (42). Роман Сафиуллин — 1097… 51 (56). Павел Котов — 944… 92 (82). Аслан Карацев (все — Россия) — 645.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11 695 очков. 2 (3). Кори Гауфф (США) — 7988. 3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625. 6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503. 7 (15). Джасмин Паолини (Италия) — 4068. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005. 9 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980. 10 (9). Унс Джабир (Тунис) — 3748. 11 (10). Даниэль Коллинз — 3532. 12 (12). Мэдисон Кис (обе — США) — 3343. 13 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3318. 14 (13). Дарья Касаткина — 3088. 15 (17). Людмила Самсонова — 2640. 16 (18). Екатерина Александрова (все — Россия) — 2360. 17 (20). Марта Костюк (Украина) — 2240. 18 (24). Эмма Наварро (Испания) — 2238. 19 (21). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2234. 20 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2213… 23 (38). Мирра Андреева — 2017. 24 (25). Анна Калинская — 1986… 26 (22). Анастасия Павлюченкова — 1756… 34 (31). Вероника Кудерметова — 1623… 36 (41). Анастасия Потапова — 1427... 48 (47). Диана Шнайдер — 1176…60 (55). Анна Блинкова — 1036… 78 (70). Элина Аванесян — 926… 100 (100) Эрика Андреева (все — Россия) — 729.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.