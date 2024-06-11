Потребительская электроника локализует аналитику

Одно из крупнейших агентств по аналитике рынков потребительской электроники GfK, входящее в NielsenIQ, продает российское ООО «ГФК-Русь» местному менеджменту. Компания планирует выйти на рынок под новым названием к концу лета. В самой GfK объяснили партнерам продажу давлением со стороны российских властей и политикой головного американского офиса. Российский офис GfK может удержать позиции на рынке, если удержит профильных специалистов, полагают эксперты. При этом на рынке ожидают снижения стоимости услуг «локализованной» GfK при сохранении компетенций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российское подразделение американского аналитического агентства GfK ООО «ГФК-Русь» до конца августа будет продано российскому менеджменту, рассказали “Ъ” несколько собеседников на рынке электроники. Источник среди дистрибуторов уточнил, что российский офис GfK с начала лета «начал предоставлять аналитику без логотипов и готовится к ребрендингу».

По словам другого собеседника “Ъ”, компания 5 июня отправила клиентам (ритейлеры и дистрибуторы) письма (“Ъ” ознакомился с содержанием документа) о реструктуризации российского бизнеса.

В качестве причин там названы «давление со стороны РФ в отношении иностранных компаний, занимающихся исследованиями товарного рынка РФ», а также «внутренняя политика головной американской NielsenIQ».

В ООО «ГФК-Русь» и NielsenIQ не ответили на запрос “Ъ”.

Летом 2023 года депутаты «Единой России» внесли законопроект об ограничениях иностранного владения в структурах, которые проводят анализ рынка потребительских товаров (см. “Ъ” от 31 июля). Соавтор поправок депутат Антон Горелкин тогда заявил, что инициатива направлена против GfK и Ipsos, чьи данные якобы используются для «корректировки санкций в отношении России». Госдума приняла документ в первом чтении 16 января, однако назначенное на 25 марта второе чтение было отложено.

До начала военных действий на Украине GfK готовила и продавала российским ритейлерам и дистрибуторам аналитику смартфонов, планшетов, бытовой техники и другой потребительской электроники в РФ. По словам собеседника “Ъ” среди крупных ритейлеров, российский бизнес вплоть до настоящего момента продолжает пользоваться этими исследованиями и покупать их.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГФК-Русь» зарегистрировано в Москве в 2002 году, владельцем российского юрлица указана австрийская GfK Austria GmbH, руководителем ООО с 2019 года является Алексей Дорофеев. Выручка от продаж ООО «ГФК-Русь» за 2023 год составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 465 млн руб. В июле 2023 года GfK объединилась с американской NielsenIQ.

GfK была лидером и наиболее авторитетным аналитическим агентством по потребительской электронике в РФ, поясняет представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (входит «Ситилинк», DNS, «Технопарк» и др.) Антон Гуськов. «Основные игроки в ритейле электроники ориентируются на данные и прогнозы аналитиков GfK не первое десятилетие, безусловно, это важный аналитический центр для российского бизнеса не имеющий на данный момент аналогов»,— пояснил он.

По мнению представителя «Марвел-Дистрибуции», стоимость заказа аналитики и отчетности у независимой от иностранных владельцев GfK может снизиться, поскольку из структуры расходов исчезнет содержание зарубежных дата-центров. «Деятельность GfK значительно влияла на розницу, потребительских вендоров электроники и дистрибуторов, вплоть до того, что аналитика агентства выступала метрикой для выплаты премий тем или иным сотрудникам, отвечающим за продажи»,— говорит он.

Другой источник “Ъ” среди дистрибуторов добавил, что без иностранного владельца GfK сможет сохранить лидерство на рынке аналитики потребительской техники в РФ только в случае, если «весь менеджерский состав и аналитический блок юрлица, который состоял из граждан РФ, останется прежним». По его словам, часть математической модели анализа рынка GfK также была разработана российскими специалистами.

Тимофей Корнев