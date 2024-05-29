Посудомойки без границ

Бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка, начала поставляться в РФ и продаваться через маркетплейсы и сети магазинов электроники. По данным “Ъ”, отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров для сохранения позиций в РФ. Эксперты полагают, что зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на технику на Украине на фоне военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» начались продажи бытовой техники Bosch, которая предназначалась для украинского рынка, рассказал “Ъ” гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин: «Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка, так как сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках».

Господин Шашкин добавил, что поставки такой техники в РФ «носят массовый характер, так как некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке».

Еще летом 2023 польский завод южнокорейской LG начал адаптировать софт Smart TV для предустановки российских онлайн-кинотеатров (см. “Ъ” от 5 июня 2023 года).

Модель SMV24AX00K “Ъ” обнаружил в «М.Видео», «Ситилинке», «Яндекс Маркете», Holodilnik.ru и др. (на технике имеются штампы и наклейки с местом доставки — город Киев, вся инструкция переведена на украинский язык, убедился “Ъ”). В Ozon и Wildberries не ответили “Ъ”. В «Ситилинке» и Holodilnik.ru отказались от комментариев, в «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что через Украину товары не приходили: «Техника Bosch, представленная в сети группы, произведена в Турции, имеет сертификаты качества и годовую гарантию и полностью соответствует законодательству РФ». В «Яндекс Маркете» также говорят, что «поставки Bosch осуществляются в соответствии с нормами законодательства РФ».

В бывшей российской структуре Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы», которую президент Владимир Путин передал под управление АО «Газпром бытовые системы» (см. “Ъ” от 27 апреля), “Ъ” рассказали, что компании неизвестно о поставке и продаже через маркетплейсы техники для украинского рынка. В Bosch “Ъ” сказали, что не экспортируют бытовую технику и комплектующие в Россию, а заводы компании в стране закрыты.

По данным источника “Ъ” среди ритейлеров, который ссылается на отчет GFK, с марта 2023 года по март 2024 года в РФ было продано 284 тыс. посудомоечных машин на 9,8 млрд руб., что на 9% в штуках и на 19% в деньгах больше год к году. Из них в количественном выражении Bosch заняла в этом году 6% рынка (годом ранее 10%), в денежном — 11% (годом ранее 15%).

Гендиректор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев говорит о поставке в РФ иностранной техники, предназначенной для украинского рынка.

По его словам, помимо Bosch подобным образом в Россию поставляется техника итальянской Delonghi и нидерландской Philips.

Один из топ-менеджеров крупной сети магазинов электроники также подтверждает наличие таких товаров в РФ. По его словам, несколько месяцев назад турецкий дистрибутор предлагал сети приобрести иностранную технику, предназначенную для украинского рынка.

По информации собеседника “Ъ” в одном из ритейлеров, поставки начались во втором квартале. По его словам, продажей и отгрузкой в РФ занималась турецкая фирма, которая не смогла продать технику на Украину. «После начала военных действий, эмиграции из страны спрос на покупку бытовой техники снизился, местные ритейлеры отказываются приобретать товары»,— говорит он. Источник “Ъ” добавляет, что в такой ситуации производителям приходится либо увеличивать поставки в страны СНГ, в том числе и РФ, либо снижать объемы выпуска. В Wildberries уточнили, что линейки товаров могут отличаться крайне незначительно и «если где-то падают продажи, произведенную товар продают в другой регион или страну, где есть возможности реализации».

Тимофей Корнев