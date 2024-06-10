Новак Джокович дал дорогу молодым

Открытый чемпионат Франции, завершившийся в воскресенье в Париже, кардинальным образом изменил ситуацию в борьбе за лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Покинувшему первое место и откатившемуся на третью позицию сербскому ветерану Новаку Джоковичу в этом сезоне будет очень трудно вмешаться в борьбу за теннисную корону, которая в ближайшие месяцы развернется между новоиспеченной первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и чемпионом Roland Garros испанцем Карлосом Алькарасом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые возглавившему мировой рейтинг итальянцу Яннику Синнеру (на фото) придется иметь дело с острой конкуренцией со стороны чемпиона Roland Garros Карлоса Алькараса

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Впервые возглавившему мировой рейтинг итальянцу Яннику Синнеру (на фото) придется иметь дело с острой конкуренцией со стороны чемпиона Roland Garros Карлоса Алькараса

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Финишировавший в воскресенье триумфом Карлоса Алькараса Roland Garros подвел черту под очередным, уже десятым, периодом лидерства Новака Джоковича в рейтинге АТР. Он длился 39 недель и по сравнению с другими такими периодами был далеко не самым продолжительным. Тем не менее общее число недель серба на первом месте увеличилось до 428, то есть планка одного из самых выдающихся его рекордов поднялась еще выше. Кроме того, Джокович стал самой возрастной в истории первой ракеткой мира. Если Роджеру Федереру 24 июня 2018 года, в последний день его пребывания на теннисном троне, было 36 лет и 10 месяцев, то Джокович за три дня до старта Roland Garros отметил свое 37-летие.

Сумеет ли великий сербский ветеран вернуться на вершину — вопрос пока открытый.

Сейчас в это верится с большим трудом, пусть даже операция на правом мениске, последовавшая сразу после того, как Джокович в прошлый вторник снялся с турнира, прошла успешно. В подобном возрасте любая травма может стать роковой. Достаточно вспомнить того же Федерера, который так и не сумел полноценно восстановиться после хирургического вмешательства на правом колене в феврале 2020 года. Возобновив выступления тринадцать месяцев спустя, швейцарец в 39 лет провел всего пять турниров и окончательно ушел на почетную пенсию, отдав под ноль последний сет в карьере в четвертьфинале Wimbledon поляку Хуберту Хуркачу.

По данным сербской прессы, на данный момент ситуация с Джоковичем выглядит оптимистично, и велик шанс, что он успеет восстановиться если не к стартующему через три недели Wimbledon, то по крайней мере к началу олимпийского теннисного турнира, который пройдет в Париже с 27 июля по 4 августа. Но даже если эти прогнозы оправдаются, оспаривать первое место в нынешнем сезоне Джокович почти наверняка не сможет. Да, в рейтинге АТР он идет третьим, уступая лишь новоиспеченной первой ракетке мира 22-летнему Яннику Синнеру и 21-летнему Карлосу Алькарасу, который после парижского триумфа стал вторым. Но по очкам, набранным с января, сербский теннисист стоит гораздо ниже, замыкая топ-10. Говорить об окончательном наступлении в мужском теннисе новой эпохи, в которой не будет ни одного из трех величайших чемпионов современности — Джоковича, Федерера и Рафаэля Надаля, возможно, еще рано. Однако в ближайшие месяцы бороться за лидерство предстоит двум молодым представителям нынешней мировой элиты, и их борьба может получиться на редкость увлекательной.

На данный момент Синнера и Алькараса разделяет менее 1000 очков (см. справку). Джокович проигрывает испанцу совсем немного, однако с июля по ноябрь ему нужно защитить сразу 6500 баллов, что составляет ровно 75% его нынешней суммы. Учитывая нынешние проблемы серба, который по сравнению с блестяще проведенной второй половиной 2023 года резко сбавил, это маловероятно.

У Синнера по сравнению с Алькарасом есть резерв на траве.

Полуфинал Wimbledon, который итальянец вчистую проиграл Джоковичу,— неплохой результат. Однако испанец — действующий чемпион травяного мейджора, а также предваряющего его состязания категории «500» в Лондоне, и до начала серии турниров в Северной Америке в очках может только потерять. На американском харде оба играли примерно одинаково, а вот осенью Синнер был явно лучше Алькараса. Пока все идет к тому, что именно тогда испанец и получит наилучший шанс вырваться вперед.

Что касается Александра Зверева (сейчас имеет 6885 очков) и Даниила Медведева (6485), идущих от лидирующей группы на некотором отдалении, то они могут претендовать на первое место лишь теоретически. Во всяком случае, каждому из них нужно резко прибавить. Тем временем Медведев, которому на Wimbledon предстоит защищать 720 очков, заработанных в полуфинале, а на US Open — 1200 баллов за финал, снялся со стартовавшего турнира в Хертогенбосе, аргументировав это желанием взять паузу для отдыха.

Евгений Федяков, Париж

Очки, которые требуется защищать трем сильнейшим теннисистам мира в 2024 году Игрок Все очки сейчас Трава Американский хард После US Open 1. Янник Синнер (Италия) 9525 855 1190 2180 2. Карлос Алькарас (Испания) 8580 2500 1500 680 3. Новак Джокович (Сербия) 8360 1200 3000 2300