Россияне сохраняют технооптимизм

На дискуссионной панели Петербургского экономического форума (ПМЭФ) «Просто фантастика: образ будущего как ключевой фактор развития экономики и общества в XXI веке» были представлены данные исследования ВЦИОМа по технооптимизму россиян. Основываясь на них, Валерий Федоров сделал вывод, что тема технологий хорошо подходит для инициирования темы позитивного образа будущего. А он, по мнению как минимум ряда участников дискуссии, нужен, так как связан и с суверенитетом страны. Сторонний эксперт считает, что высокий технооптимизм россиян — наследие целенаправленной политики СССР. Он выгоден властям, потому что отвлекает людей от неудовлетворенности своим образом жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, образы будущего у россиян есть — с этим проблем нет. «Проблема, что у нас их примерно пять… Еще одна проблема — все эти образы будущего, они не про будущее, они про прошлое»,— заявил социолог, но в пример привел лишь один образ — СССР 2.0. «Только без КПСС и железного занавеса. Вот пример очень популярного образа будущего. Многие в него верят и даже пытаются его создать»,— отметил господин Федоров и перешел к другим данным. Презентованное им исследование было посвящено уровню технооптимизма россиян — тому, насколько они верят, что технологии могут изменить их жизнь к лучшему.

Так, в частности, социологи просили респондентов назвать свои ассоциации, когда они слышат словосочетание «технологии будущего». 24% назвали искусственный интеллект, 19% — роботов и роботизацию, 16% — биоинженерию, здравоохранение, лекарство, столько же — покорение космоса, космический туризм, изучение планет, 11% — изобретения, инновации, новые технологии, внедрение чего-то нового, 8% — информатизацию, цифровизацию, компьютеризацию, 8% — летающие транспортные средства, еще 8% — абстрактные «движение вперед» и «будущее». Вопрос был открытым, то есть респонденты сами выбирали, что им сказать. «Обычно на любой открытый вопрос люди затрудняются ответить, а здесь не так. У всех есть какие-то ассоциации»,— акцентировал внимание Валерий Федоров. Позитивный интерес к будущему подтверждался и ответами на следующий вопрос, в котором социологи спрашивали россиян, как они лично относятся к разработкам в области технологий будущего. 62% выбрали вариант «однозначно положительно», 28% — «скорее положительно», 7% — «нейтрально» и только 2% — «негативно», затруднился ответить 1%.

А вот в отношении доступности технологий будущего россияне оказались более скептичны.

Так, только 32% считают, что ими смогут пользоваться все или хотя бы большинство, 33% предполагают, что они будут доступны меньшинству, 30% — отдельным группам, 5% затруднились ответить на этот вопрос. Причины низкой доступности таких потенциальных технологий 81% видит в их высокой стоимости, 43% — в медленном развитии технологий будущего в стране, 42% считают, что у людей будет еще недостаточно знаний для практического применения технологий будущего. Что касается рисков, связанных с технологиями будущего, то тут в представлениях россиян доминирует безработица, сокращение штата, вытеснение и замена людей (16% респондентов назвали такие причины).

Валерий Федоров сделал из этого выводы, что страхи по поводу новых технологий находятся в «зачаточном состоянии».

И это тоже подтверждает технооптимизм россиян. В конце своего выступления социолог дал власти рекомендацию: «Если мы хотим говорить о будущем в положительном ключе, то технологии — это хороший ракурс для захода на эту тему». Подумав, он сделал еще одно, менее оптимистичное умозаключение, заметив, что такая дискуссия симптоматична. «Настоящее уже более-менее понятно и никакого оптимизма не внушает. А прошлое мы все очень любим и бесконечно в нем копаемся, открываем, но нового создать из прошлого невозможно. О будущем говорить страшно, но… настоящее стало таким страшным, что мы уже будущего не так боимся»,— резюмировал социолог.

Исследование своих структур представил и гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Опросы, представленные им, проводились онлайн, и их тематика была сужена до уровня будущего страны. Как выяснилось, 32% россиян частично представляют будущее страны, но не в полной мере, 19% — прекрасно его представляют, 39% — совсем не представляют, 10% — затрудняются ответить. Наиболее востребованным навыком в будущем, по их мнению, станет цифровая грамотность (38%), на втором и третьем местах — знание языков программирования (33%) и критическое мышление (33%). В качестве самых важных технологий для развития общества в следующие 30 лет называют те, которые связаны с медициной, сферой здравоохранения и фармакологией. В целом выступление господина Табака подтверждало тезисы о технооптимизме россиян, хотя 75% респондентов и отрицательно относятся к тому, чтобы обращения граждан обрабатывались искусственным интеллектом.

В дискуссии прозвучали и оценки политического значения образа будущего у россиян

«Когда у страны появляется собственный образ будущего, это признак нашего суверенитета»,— заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета и бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков. Отметим, что далеко не всегда высокий технооптимизм — это сугубо положительный признак в общественных настроениях. Так, есть теории, согласно которым это может свидетельствовать о невысоком доверии к настоящим официальным институтам.

Политолог Константин Калачев (не участвовал в дискуссии на ПМЭФ) отмечает, что во многом на позитивном образе будущего был построен СССР. Укреплялся образ будущего в том числе за счет научной фантастики. «Мы, россияне, в большинстве своем постсоветские люди. Технооптимизм нам привит с детства»,— объясняет уже нынешнее общественное настроение эксперт. По его словам, позитивный образ будущего «может компенсировать» неудовлетворенность своим образом жизни или недоверие институтам. Интерес к теме позитивного образа будущего у современных властей, по мнению политолога, как раз идет из прошлого опыта. «Образ будущего — одна из традиционных ценностей»,— резюмирует господин Калачев.

Андрей Винокуров