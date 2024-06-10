Тесная площадка для крупных игроков

В свежем еженедельном мониторинге экономики России Института переходных экономик Центробанка Финляндии (BOFIT) описаны риски вынужденного прихода российских экспортеров за ресурсами на внутренний финансовый рынок. Среди них — как ограниченные возможности государства для смягчения возможного системного шока в этих условиях, так и ограничения доступа к заемному финансированию капвложений несистемных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доступ крупных российских корпораций к мировым финансовым рынкам ограничен из-за санкций. С 2021 года ни одна российская компания не объявила о новом заметном выпуске облигаций или синдицированном кредите. До февраля 2022 года такие займы играли ключевую роль в привлечении средств экспортерами, но с лета 2022 года объем корпоративных кредитов, выданных внутри страны, стремительно растет: даже при резком росте процентных ставок банки РФ выдали в 2023 году примерно на 20% больше таких кредитов, чем в 2022 году. Часть их была использована компаниями для погашения внешнего долга. Соотношение же общего объема корпоративного долга и ВВП в РФ все еще остается ниже уровня февраля 2022 года (см. график).

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Для компаний переключение на внутренний финансовый рынок означает резкий рост процентных расходов. Стоимость среднего корпоративного кредита с регулируемой (для поддержки «стратегически важных» компаний и отраслей) ставкой в РФ за год выросла с 9,2% до 16,8% годовых (на 1 апреля 2024 года), таких кредитов — около половины, а ставка по ним может составлять менее половины рыночной. Для банковской системы финансирование крупных компаний несет в себе как выгоды, так и риски, отмечают в BOFIT: проблем всего нескольких крупных компаний будет достаточно для ее дестабилизации.

«Правительство рассчитывает, что в качестве кредитора последней инстанции оно может обратиться к крупным госкомпаниям или крупным коммерческим банкам при необходимости смягчения последствий неожиданного системного шока, но в условиях кризиса такой помощи может и не быть»,— замечают в BOFIT.

Приход экспортных компаний на внутренний рынок может вызвать серьезные проблемы с доступностью финансирования, считают аналитики. Доступ частных компаний, не участвующих в ВПК, к недорогому финансированию инвестпроектов может ухудшиться. Так как банковский сектор также является заметным покупателем казначейских облигаций, конкуренция за кредиты может ужесточиться, если потребности государства в финансировании вырастут.

Также в BOFIT фиксируют влияние санкций — ускоренное погашение кредитов в долларах и евро с переводом их в рубли, а также изменение структуры расчетов: если в конце 2021 года 85% экспортных и 68% импортных счетов были выставлены в долларах или евро, то в конце 2023 года на них приходилось 32% и 34% соответственно. Доля рубля при этом несколько увеличилась, а использование китайского юаня выросло с нуля до примерно 30%. Иностранные платежи все чаще передаются через российскую СПФС и китайскую CIPS.

В то же время валютное регулирование и опасения банков КНР вторичных санкций снизили привлекательность финансирования в юанях для российского рынка.

Хотя отдельные банки предоставляют своим корпоративным клиентам такие кредиты, в основном финансируемые за счет внутренних депозитов в юанях, они составляют небольшую часть кредитного портфеля и играют незначительную роль в выпуске корпоративных облигаций. В то же время значимость юаня на валютных рынках значительно выросла: в первые месяцы 2024 года около 50% торгов на Московской бирже приходилось на пару рубль—юань. Притом что рынок юаня не предоставляет таких же возможностей для распределения рисков, как рынки доллара или евро, избыток или недостаток юаневой ликвидности сам по себе становится риском.

Артем Чугунов