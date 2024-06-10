Металл пробивает границу

Правительство ДНР изменило правила транзита лома через территорию республики. Вместо запрета, который вызвал опасения роста дефицита сырья у электрометаллургических предприятий юга России, транзит разрешается перевозчикам с регистрацией в ДНР и с одобрения местных властей. Но и в таком виде правила ограничивают доставку лома потребителям, что грозит снижением цен на лом и объемов заготовки, указывают участники рынка и эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в указ о запрете вывоза лома через территорию республики. Согласно опубликованным изменениям, с 1 июня стал возможен транзит лома через ДНР из Крыма, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, если операции осуществляются перевозчиком, который зарегистрирован в ДНР и определен штабом обороны региона. Указ действует до окончания военного положения в ДНР. В пресс-службе правительства ДНР не ответили на вопросы “Ъ”.

Прежняя версия указа от марта 2024 года устанавливала запрет на транзит лома через ДНР, за исключением поставок по индивидуальному разрешению минпромторга ДНР. Как поясняли собеседники “Ъ”, мера в том числе блокировала поставки лома из Крыма автотранспортом, так как на Крымский мост и Керченскую переправу не допускаются груженые фуры.

Ограничение транзита лома через ДНР грозило ростом дефицита лома для электрометаллургических предприятий юга России, предупреждала Ассоциация электрометаллургов (АЭМП).

По данным АЭМП, поставки лома из Крыма могут обеспечивать до 15% потребности предприятий юга РФ, в число которых входит Абинский электрометаллургический комбинат, «Новоросметалл», Новороссийский прокатный завод, Фроловский электросталеплавильный завод (см. “Ъ” от 19 февраля). В АЭМП комментарий не предоставили.

В феврале в Минпромторге РФ поясняли, что ограничения направлены на пресечение серых схем вывоза лома и обеспечение предприятий ДНР сырьем. В ДНР расположены Макеевский и Енакиевский металлургические заводы, находящиеся под управлением ЮГМК Евгения Юрченко. По данным министерства, ежемесячный транзит лома черных металлов через ДНР составлял 16–20 тыс. тонн — 5–10% от объема потребления предприятий в Южном федеральном округе. В пятницу в Минпромторге уточнили “Ъ”, что по решению рабочей группы по специальному инфраструктурному проекту под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина в мае восстановлен транзит лома из Крыма.

«Кроме того, доступны и экономически выгодны поставки металлолома железнодорожным транспортом из Запорожской области в адрес российских металлургических заводов, расположенных в ЮФО»,— добавил представитель министерства. В минпромторге Запорожской области не предоставили комментариев.

Источник “Ъ” среди ломозаготовителей Запорожской области говорит, что в этом регионе есть около 20 компаний, получивших лицензии на ведение официальной деятельности в части обращения лома. По его словам, в результате действия предыдущей версии указа предприятиям пришлось остановить работу и столкнуться с убытками.

По словам собеседника “Ъ”, участники рынка в том числе обращались в Запорожское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой возбудить в отношении руководства ДНР дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ФАС России заявили “Ъ”, что обращение было рассмотрено, а указ главы ДНР принят в соответствии с нормами действующего законодательства.

Новая версия указа, по мнению заготовителей лома, также ограничивает конкуренцию. По словам собеседника “Ъ”, введенные ограничения ставят предприятия в зависимость от потребителей в ДНР, позволяя тем скупать собранный лом по заниженным ценам. Источник “Ъ” говорит, что известны случаи, когда лом, скупаемый в ДНР по заниженным ценам, перепродавался в другие регионы по более высоким ценам.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов говорит, что обычно маржа ломозаготовителей не превышает 10%. «Падение цены реализации с высокой вероятностью приведет к снижению цен закупки, а при снижении закупочных цен принос лома частниками резко снижается»,— указывает он.

Евгений Зайнуллин