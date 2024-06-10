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Коммерсантъ FM
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Китайский экспорт обогнал прогнозы

Мониторинг мировой экономики

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая выросло в мае до максимальных с февраля этого года $82,6 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. В апреле этот показатель составлял $72,4 млрд, год назад, в мае 2023 года,— $65,6 млрд. Фактический профицит мая оказался заметно больше прогнозного: аналитики, опрошенные Trading Economics, предполагали, что на фоне усиления торговых противоречий с США он составит $73 млрд.

Экспорт КНР в мае в годовом выражении увеличился на 7,6%, до $302,3 млрд, это максимальное значение с января. Прогноз предполагал рост отгрузок за рубеж на 6%, в апреле фиксировалось его расширение на 1,5%. Импорт в Китай в мае вырос на 1,8%, до $219,7 млрд. Предполагалось, что рост составит 4,2%. Его фактическое значение может объясняться сохраняющейся, несмотря на развернутые меры поддержки, слабостью внутреннего спроса.

Профицит торгового баланса Китая в целом за пять месяцев таможня страны оценила в $337,2 млрд. Экспорт вырос на 2,7%, до $1,4 трлн. В товарной разбивке рост демонстрировали поставки электроники (4,3%). Стабильными (рост на 0,2%) в первые пять месяцев года оставались поставки в США — серьезные ограничительные меры были введены Вашингтоном только в мае (см. “Ъ” от 15 мая) и еще не успели заметно отразиться на экспорте КНР. Китайский экспорт в ЕС сократился на 3,9%, что, по всей видимости, связано с сохранявшейся в начале года слабостью европейского спроса.

Импорт в КНР за первые пять месяцев года вырос на 2,9%, до $1,06 трлн. Серьезнее всего в денежном выражении вырос ввоз оборудования для автоматической обработки данных (на 54,3%). Поставки автомобилей и угля сократились на 15,5% и 11,9% соответственно. В январе—мае Китай наращивал ввоз товаров из Южной Кореи (12,9%) и Индии (11,3%) и снижал — из Евросоюза (5,6%) и Японии (2,5%).

Объем торговли между Китаем и РФ за первые пять месяцев составил $96,5 млрд, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Импорт из РФ составил $54,7 млрд (рост на 6,9%). Китайский экспорт в Россию при этом сократился на 1,8%, до $41,8 млрд. КНР, напомним, опасается введения санкций, которыми за поставки в РФ товаров двойного назначения стране все активнее угрожает Вашингтон.

Кристина Боровикова

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