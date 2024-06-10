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Коммерсантъ FM
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«В событийном поле нет негатива»

Респонденты ВЦИОМа и ФОМ не выражают беспокойства в связи с изменением НДФЛ

Поправки к законодательству, недавно внесенные правительством в Госдуму и знаменующие начало донастройки налоговой системы, не взволновали россиян, следует из свежего опроса ФОМ: только 3% отметили этот факт среди событий недели, которые их более всего заинтересовали. Все логично, говорят эксперты и социологи: повышение налогов затронет сравнительно небольшую группу населения, а большинство вообще не задумываются о налогах, ведь их платят работодатели.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Если верить опубликованным в пятницу статданным ФОМ, россиян по-прежнему сильнее всего интересуют СВО в целом и успехи российской армии в частности. «Россия движется вперед на Украине», «наши продвигаются в военных действиях» — примерно так описывают важные для них события 23% опрошенных. Еще 5% обеспокоены обстрелами российских территорий. Грядущие изменения в налоговом законодательстве наряду с другими законодательными новациями правительства отметили лишь 3% опрошенных, столько же, сколько визит Путина в Китай и коррупционные скандалы в Минобороны.

Старт донастройки налоговой системы заметили даже меньше 3%, так как в эту цифру вошли все ответы, касающиеся работы властных структур, уточняет ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман. Но это и естественно, добавляет он, повышение налогов пока только анонсировано и затронет сравнительно немногих.

Напомним, Минфин подготовил пакет налоговых изменений, среди которых расширенная прогрессия НДФЛ. Нынешняя базовая ставка налога 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн руб., а затем она будет плавно повышаться: до 15% — на доход до 5 млн руб., 18% — на доход до 20 млн руб., 20% — на доход до 50 млн руб., а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. По данным ВЦИОМа, 97% граждан РФ не почувствуют увеличения налогов при переходе к прогрессивной шкале НДФЛ и не будут платить больше.

Отсутствие эмоций по этому поводу нельзя объяснить низкой осведомленностью, следует из замеров ВЦИОМа. По данным ВЦИОМа, 66% наших сограждан знают об одобрении правительством изменений в налоговой системе, при этом 76% россиян их поддержали и считают справедливым переход к прогрессивной шкале НДФЛ. Об этом глава ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал на Петербургском международном экономическом форуме. Налоговый вычет, позволяющий семьям с двумя и более детьми снизить ставку НДФЛ («налоговый кэшбэк»), считают справедливым 85% респондентов ВЦИОМа.

Управляющий директор ФОМ Лариса Паутова считает, что едва ли цифры говорят о равнодушии россиян к изменениям в налоговой системе, скорее мнение о них пока окончательно не сложилось: «Наблюдаем, ждем. Главное, наши данные показывают, что нет тревоги. Все спокойно, в событийном поле нет негатива».

Действительно, показатели тревожности (ФОМ замеряет их каждую неделю) с середины апреля держатся на стабильном уровне: более 50% опрошенных говорят, что в их окружении преобладает спокойное настроение, чувство тревоги отмечают 37–40% респондентов.

Как правительство внесло налоговые инициативы в Госдуму

Изменения в налоговой системе будут воспринята скорее нейтрально-положительно, предполагает политолог Екатерина Курбангалеева. Она также подчеркивает, что, по оценке Минфина, повышение налогов затронет не более 3,2% населения (около 2 млн человек), преимущественно жителей Москвы, Санкт-Петербурга и, вероятно, Подмосковья. Впрочем, и «налоговый кэшбэк», по оценке Минфина, затронет около 4 млн семей. Значительная часть людей вообще не задумываются о налогах, поскольку технически их платят работодатели, напоминает эксперт.

Анастасия Корня

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