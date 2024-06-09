Материально-технические злоупотребления

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд столицы перевел из СИЗО под домашний арест бывших сотрудников Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) СКР полковников Абдусамата Курбанова и Алексея Колеганова. Экс-офицеры, ранее занимавшиеся материально-техническим обеспечением своего подразделения, почти год провели под стражей по обвинению в мошенническом хищении около 1,5 млн руб., выделенных на оплату водителей для служебных автомобилей. Тыловики признают факт оформления делопроизводителей и секретарш шоферами, объясняя это служебной необходимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Решение принял судья Басманного суда Тимур Вахрамеев, рассматривая ходатайство следствия о продлении полковникам сроков ареста. Экс-сотрудники ЦМСУТ СКР к этому времени уже провели в спецблоке столичного СИЗО-4 «Медведь» для бывших силовиков без малого год. А учитывая тяжесть предъявленного им обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предусматривающем до десяти лет лишения свободы, шансы выйти на свободу были минимальны.

54-летний Алексей Колеганов был освобожден в зале суда, а 60-летний Абдусамат Курбанов, имеющий, кстати, инвалидность II группы, участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО в связи с недомоганием, и его отпустили позже уже из «Медведя».

Под домашний арест в свои квартиры в Нижнем Новгороде офицеры отправились самостоятельно.

Впрочем, Генпрокуратура собирается подать апелляционное представление на освобождение обвиняемых.

Отметим, что, как рассказывал “Ъ”, Абдусамат Курбанов и Алексей Колеганов были задержаны следователем ГСУ СКР 16 августа прошлого года после полугодовой оперативной разработки УФСБ по Нижегородской области. К тому моменту полковник юстиции Курбанов занимал должность старшего помощника руководителя ЦМСУТ СКР по материально-техническому обеспечению, а господин Колеганов уволился из того же управления за три месяца до этого.

Стоит отметить, что оба полковника — выходцы из структур МВД в Поволжье, оба являются участниками контртеррористической операции на Северном Кавказе и имеют ряд наград и благодарностей, а в следственные органы пришли уже в зрелом возрасте.

Полковник Колеганов числился следователем, но приказом руководства был отправлен в оперативное подчинение Абдусамату Курбанову на решение тыловых вопросов. Именно последние и вызвали интерес нижегородских чекистов. В частности, претензии возникли к найму водителей для служебного автотранспорта. Выяснилось, что на их места были оформлены совсем другие люди, включая девушек-секретарей или делопроизводителей. А некоторые суммы за их работу шли напрямую ответственным за материально-техническое обеспечение офицерам СКР. В ходе проверки они давали объяснения, что таким образом из-за «перекосов» в системе финансирования приходится работать едва ли не всем следственным подразделениям, чтобы перераспределять финансовые потоки для обеспечения бесперебойной работы управления.

Однако закончилось все уголовным делом с суммой ущерба 1,492 млн руб. После скандала руководитель ЦМСУТ СКР Анатолий Митин ушел в отставку.

«Мой подзащитный не отрицает, что имели место замены водителей другими лицами, но "мертвых душ" не было!» — заявил “Ъ” адвокат Алексея Колеганова Сергей Делиховский.

Он особо отметил, что у обвиняемых не нашлось ни шикарных особняков, ни люксовых автомобилей, ни счетов в банках. По его словам, корыстный мотив, который является основным квалифицирующим признаком для статьи о мошенничестве, следователям установить не удалось, поскольку все якобы похищенные деньги уходили именно на нужды ЦМСУТ, что подтвердили свидетели. «На основании этого мы ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но понимания у следователей не нашли»,— пояснил адвокат. Он также подчеркнул, что, по подсчетам стороны защиты, сумма ущерба завышена чуть ли не втрое, а вообще, исходя из материалов дела, можно говорить разве что о незначительных злоупотреблениях полномочиями, с трудом тянущих на статью УК РФ. Интересно, что, согласно материалам суда, причиненный ущерб почти полностью добровольно погашен обвиняемыми, в первую очередь Абдусаматом Курбановым, несмотря на несогласие с квалификацией его действий.

«Состав мошенничества в действиях Курбанова и Колеганова отсутствует, потому что, во-первых, следственному комитету не причинен ущерб, а во-вторых, все сотрудники управления были в курсе того, что перечисленные в обвинении "водители" на самом деле работали в иных должностях,— сказал “Ъ” адвокат господина Курбанова Артем Трошин.— А та незначительная часть денежных средств, которая была передана Колеганову и Курбанову наличными, была полностью потрачена на нужды управления».

Представители защиты надеются, что все это будет учтено в Генпрокуратуре, в которую уголовное дело из 30 томов уже направлено на утверждение обвинения.

Сергей Сергеев