Материально-технические злоупотребления
Освобождены сотрудники СКР, нанимавшие секретарш на ставки водителей
Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд столицы перевел из СИЗО под домашний арест бывших сотрудников Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) СКР полковников Абдусамата Курбанова и Алексея Колеганова. Экс-офицеры, ранее занимавшиеся материально-техническим обеспечением своего подразделения, почти год провели под стражей по обвинению в мошенническом хищении около 1,5 млн руб., выделенных на оплату водителей для служебных автомобилей. Тыловики признают факт оформления делопроизводителей и секретарш шоферами, объясняя это служебной необходимостью.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Решение принял судья Басманного суда Тимур Вахрамеев, рассматривая ходатайство следствия о продлении полковникам сроков ареста. Экс-сотрудники ЦМСУТ СКР к этому времени уже провели в спецблоке столичного СИЗО-4 «Медведь» для бывших силовиков без малого год. А учитывая тяжесть предъявленного им обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предусматривающем до десяти лет лишения свободы, шансы выйти на свободу были минимальны.
54-летний Алексей Колеганов был освобожден в зале суда, а 60-летний Абдусамат Курбанов, имеющий, кстати, инвалидность II группы, участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО в связи с недомоганием, и его отпустили позже уже из «Медведя».
Под домашний арест в свои квартиры в Нижнем Новгороде офицеры отправились самостоятельно.
Впрочем, Генпрокуратура собирается подать апелляционное представление на освобождение обвиняемых.
Отметим, что, как рассказывал “Ъ”, Абдусамат Курбанов и Алексей Колеганов были задержаны следователем ГСУ СКР 16 августа прошлого года после полугодовой оперативной разработки УФСБ по Нижегородской области. К тому моменту полковник юстиции Курбанов занимал должность старшего помощника руководителя ЦМСУТ СКР по материально-техническому обеспечению, а господин Колеганов уволился из того же управления за три месяца до этого.
Стоит отметить, что оба полковника — выходцы из структур МВД в Поволжье, оба являются участниками контртеррористической операции на Северном Кавказе и имеют ряд наград и благодарностей, а в следственные органы пришли уже в зрелом возрасте.
Полковник Колеганов числился следователем, но приказом руководства был отправлен в оперативное подчинение Абдусамату Курбанову на решение тыловых вопросов. Именно последние и вызвали интерес нижегородских чекистов. В частности, претензии возникли к найму водителей для служебного автотранспорта. Выяснилось, что на их места были оформлены совсем другие люди, включая девушек-секретарей или делопроизводителей. А некоторые суммы за их работу шли напрямую ответственным за материально-техническое обеспечение офицерам СКР. В ходе проверки они давали объяснения, что таким образом из-за «перекосов» в системе финансирования приходится работать едва ли не всем следственным подразделениям, чтобы перераспределять финансовые потоки для обеспечения бесперебойной работы управления.
Однако закончилось все уголовным делом с суммой ущерба 1,492 млн руб. После скандала руководитель ЦМСУТ СКР Анатолий Митин ушел в отставку.
«Мой подзащитный не отрицает, что имели место замены водителей другими лицами, но "мертвых душ" не было!» — заявил “Ъ” адвокат Алексея Колеганова Сергей Делиховский.
Он особо отметил, что у обвиняемых не нашлось ни шикарных особняков, ни люксовых автомобилей, ни счетов в банках. По его словам, корыстный мотив, который является основным квалифицирующим признаком для статьи о мошенничестве, следователям установить не удалось, поскольку все якобы похищенные деньги уходили именно на нужды ЦМСУТ, что подтвердили свидетели. «На основании этого мы ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но понимания у следователей не нашли»,— пояснил адвокат. Он также подчеркнул, что, по подсчетам стороны защиты, сумма ущерба завышена чуть ли не втрое, а вообще, исходя из материалов дела, можно говорить разве что о незначительных злоупотреблениях полномочиями, с трудом тянущих на статью УК РФ. Интересно, что, согласно материалам суда, причиненный ущерб почти полностью добровольно погашен обвиняемыми, в первую очередь Абдусаматом Курбановым, несмотря на несогласие с квалификацией его действий.
«Состав мошенничества в действиях Курбанова и Колеганова отсутствует, потому что, во-первых, следственному комитету не причинен ущерб, а во-вторых, все сотрудники управления были в курсе того, что перечисленные в обвинении "водители" на самом деле работали в иных должностях,— сказал “Ъ” адвокат господина Курбанова Артем Трошин.— А та незначительная часть денежных средств, которая была передана Колеганову и Курбанову наличными, была полностью потрачена на нужды управления».
Представители защиты надеются, что все это будет учтено в Генпрокуратуре, в которую уголовное дело из 30 томов уже направлено на утверждение обвинения.