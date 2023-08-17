В Следственном комитете берут своих

Как стало известно «Ъ», сотрудники центрального аппарата СКР задержали своего коллегу из Нижнего Новгорода — старшего помощника руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) по материально-техническому обеспечению Абдусамата Курбанова. Полковник юстиции Курбанов обвиняется в особо крупном мошенничестве. Басманный суд арестовал его на два месяца.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, полковнику Курбанову предъявил следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР. С чем именно была связана афера, инкриминированная Абдусамату Курбанову, пока не известно, но сразу после этого следственного действия его доставили в Басманный райсуд. Ходатайство следствия суд рассмотрел в четверг вечером.

В установочных данных помимо прочего говорилось, что обвиняемый является кандидатом юридических наук, отмечен рядом наград, пишет статьи на юридические темы и имеет инвалидность 2-й группы. Однако следователь заявил о том, что полковник Курбанов, много лет проработавший в транспортном управлении, обладает обширными связями в правоохранительных органах, которые может использовать для противодействия своим коллегам и скрыться от них. Не исключалось также давление с его стороны на свидетелей и фальсификация доказательств.

Обвиняемый Курбанов и адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, утверждая, что оно является незаконным и необоснованным, а доводы, изложенные в нем, ничем не подтверждаются. Абдусамат Курбанов попросил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, в том числе в виде домашнего ареста.

По решению суда полковника поместили в СИЗО до 15 октября.

Николай Сергеев