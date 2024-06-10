Участников СВО стимулируют рулем

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам, которые были мобилизованы, заключили контракт с Минобороны или участвуют в СВО в составе добровольческих формирований, пользоваться водительскими правами, даже если они ранее были лишены удостоверения, к примеру, за пьяное вождение, ДТП с пострадавшими или выезд на встречку. По возвращении со службы права нужно будет сдать в ГИБДД и ждать, пока истечет ранее назначенный судом срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Предложенный правительством законопроект вносит поправки в КоАП, общий смысл которых сводится к следующему. Граждане, лишенные судом прав за грубые нарушения ПДД, призванные на военную службу по мобилизации; заключившие контракт о прохождении службы; заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании и привлекаемые к участию в СВО, cмогут вернуть удостоверения и пользоваться автомобилем на период мобилизации, военного положения или в военное время.

К примеру, гражданин был наказан за пьяное вождение лишением прав на 1,5 года. Через месяц он заключает контакт о прохождении службы. С этого момента удостоверение ему возвращается, де-юре можно законно ездить на автомобиле. Назначенный судом срок лишения прав при этом продолжает течь. Это значит, что если контакт годовой, то через год водитель обязан удостоверение сдать в ГИБДД и оставшиеся четыре месяца на машине не ездить. Права он сможет вернуть по стандартной для «лишенцев» процедуре — после экзамена на знание ПДД и предъявления медсправки. Если же срок лишения закончился прямо во время службы, то права возвращать не надо, но обязанность сдать экзамен и предъявить медсправку сохраняется.

Если военнослужащий или доброволец получил во время службы государственную награду, права возвращаются без проверки знаний ПДД и медсправки.

Такое же право дадут уволенным со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней, по состоянию здоровья, а также в связи с истечением контракта пребывания в добровольческом формировании.

Граждане, задействованные в выполнении задач в ходе СВО на территории Украины, на новых территориях, или участвующие в «отражении вооруженного вторжения» на территорию РФ, смогут, исходя из законопроекта, рассчитывать на прекращение начатого против них административного производства, материалы по которому еще не переданы в суд. Кроме того, участники СВО выводятся из под действия нормы, согласно которой лишенные прав граждане в течение года после возвращения удостоверения считаются подвергнутыми административному наказанию (это означает возможность более жестких санкций при новом нарушении).

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов в мае 2024 года уже предлагал правительству законопроект аналогичного содержания, заявляя, что в зоне СВО не хватает граждан с водительскими удостоверениями различных категорий.

«При этом из числа граждан, желающих заключить контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, могут быть лица, лишенные права управления транспортными средствами соответствующих видов»,— говорил он. 7 июня президент Владимир Путин заявил, что в этом году контракты для участия в спецоперации подписали 160 тыс. человек, в прошлом — более 300 тыс. человек.

Ранее государство приняло ряд льгот и исключений для автомобилистов, участвующих в СВО или пострадавших от военных действий. В 2022–2023 годах многие регионы, к примеру, освободили (или частично освободили) от уплаты транспортного налога участников СВО. В июне 2023 года ГИБДД отменила штрафы с камер за превышение скорости, которые получили водители, вывозившие людей из Щебекино в Белгородской области во время обстрела со стороны противника. В мае 2023 года вступили в силу поправки к Налоговому кодексу, позволяющие военнослужащим и участникам добровольческих формирований, участвующих в СВО, не платить госпошлину при замене прав.

Иван Тяжлов