Острая воспроизводственная необходимость

В регионах «недостаточно серьезно» относятся к проекту диспансеризации граждан репродуктивного возраста. К такому выводу пришел Росздравнадзор, изучив данные выборочного мониторинга. Оказалось, что больше 15 субъектов до сих пор не разместили информацию о скринингах на официальных сайтах. Впрочем, социолог полагает, что официальные ресурсы ведомств не тот инструмент, на который стоило бы рассчитывать в популяризации скринингов на фертильность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Каждый шестой субъект РФ недостаточно ответственно относится к проекту бесплатной диспансеризации граждан репродуктивного возраста, заявили в Росздравнадзоре со ссылкой на данные выборочного мониторинга готовности регионов к проведению скринингов населения фертильного возраста. Первым об этом сообщило издание «Медвестник». Заместитель начальника управления контроля за реализацией государственных программ Росздравнадзора Нина Рогинко уточнила, что больше 15 регионов до сих пор не разместили информацию о скринингах на официальных сайтах медорганизаций и органов власти в сфере охраны здоровья.

По словам госпожи Рогинко, в регионах либо не совсем понимают значимость проведения этой диспансеризации, либо не успели подготовиться.

Она указала, что 7% проверенных регионов до сих пор не подготовили необходимые нормативные акты, в 4% не составлены план-графики работы медорганизаций по этому направлению. В двух субъектах не определено количество жителей репродуктивного возраста, которые должны быть приглашены для проведения таких обследований. «В ряде регионов не определены возможности для диспансеризации в вечернее время и выходные дни. До 5% регионов не обеспечили такую возможность. А ведь это трудоспособное население, которое в будние дни выходит на работу»,— отметила Нина Рогинко.

Как ранее сообщал “Ъ”, в январе правительство включило в план Года семьи (проводится в 2024 году согласно указу президента) диспансеризацию фертильного населения для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 20 марта на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин пообещал в течение года охватить этой процедурой около 6 млн россиян. В апреле Минздрав направил в регионы методические рекомендации, где уточняется процедура осмотров. «С учетом возрастной структуры отцовства в России» в рамках диспансеризации целесообразно считать репродуктивным возрастом у мужчин 18–49 лет, говорится в рекомендациях. Аналогичные рамки репродуктивного возраста установлены и для женщин. Диспансеризация пациенток должна проводиться в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога. Осмотр мужчин проводит врач-уролог, а при его отсутствии — хирург, который прошел подготовку по вопросам репродуктивного здоровья. Процесс включает оценку данных анкеты, жалоб пациентов и клинико-анамнестических данных.

“Ъ” направил запросы в региональные органы здравоохранения, однако подавляющее большинство регионов не смогло предоставить информацию о ходе диспансеризации репродуктивного здоровья.

Лишь в минздраве Ярославской области сообщили, что расширенную диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 5 тыс. человек. «В этом году такой диспансеризацией планируется охватить 30% жителей региона от 18 до 49 лет. Это более 80 тыс. женщин и более 50 тыс. мужчин»,— прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям минздрава области Любовь Лебедева. В минздраве Башкирии заявили, что информационная кампания о диспансеризации граждан репродуктивного возраста проводится «посредством размещения информации на сайте и соцсетях ведомства, а также в самих поликлиниках». Минздрав Татарстана также проводит информационную кампанию, касающуюся в том числе вопросов репродуктивного здоровья: проходят пресс-конференции, ведущие специалисты государственных клиник выступают на ТВ и в интернет-СМИ. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга признались, что диспансеризацию в области репродуктивного здоровья прошли пока немногие: «Мы начали информационную кампанию по ее популяризации примерно в конце апреля. Само продвижение среди жителей Петербурга заключается в публикациях в социальных сетях и СМИ, тематических эфирах на телевидении».

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева ранее говорила “Ъ”, что, если скрининговая программа заработает в полной мере, есть вероятность, что значительно большее число людей «сможет реализовать свои репродуктивные планы и не запустить те заболевания, которые можно скорректировать». При этом она подчеркивала, что россияне «не любят ходить по врачам». По мнению госпожи Ерофеевой, необходимо продумать серьезную информационную кампанию, чтобы в перспективе получить «неплохие результаты». «Еще одно мое беспокойство связано с тем, что нигде — ни в школе, ни дома, ни с телеэкрана — мы особенно не слышим разговоров о том, что репродуктивное здоровье, как и здоровье в целом, надо сохранять и укреплять его в молодости. Поэтому я считаю, что в качестве основной меры нам необходимы в старших классах программы по здоровому образу жизни и по охране репродуктивного здоровья»,— комментировала гинеколог.

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов считает, что публикации на официальных сайтах региональных ведомств — не особенно эффективный инструмент: «Как будто от публикаций на сайтах может что-то измениться. Речь идет о формальных показателях, которые уставил Росздравнадзор. И получается, если они не соблюдаются, работа саботируется». По его мнению, эффективной в такой ситуации была бы «креативная рекламная кампания», но «трудно вспомнить успешную рекламную кампанию последних десятилетий, заказанную государством». «Возможно, потому что заказчик не понимает, как это работает, и выбирает агентство не по уровню профессионализма,— говорит Алексей Фирсов.— Кроме того, любая яркая кампания — это риск, игра на смыслах, она должна превосходить формальные границы и простые лозунги». Успешным он считает опыт Москвы, когда «павильоны здоровья», где можно было пройти диспансеризацию, открывались в общественных местах, на виду у населения. Однако для более глубоких результатов, полагает он, нужно создавать принципиально другой подход к социальной рекламе, «выводить людей из анабиоза», работать с кинематографом и другими видами искусства.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”