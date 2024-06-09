Миражи Эмманюэля Макрона

Одной из главных тем прошедших во Франции торжественных мероприятий, связанных с 80-летием высадки союзников в Нормандии, стала помощь Запада Украине. Приехавший на празднования украинский лидер Владимир Зеленский покидал французскую землю с целым списком обещаний, которые ему публично дали президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден. И если глава Белого дома ограничился стандартным набором заверений о поддержке, то господин Макрон выступил с очередными, несколько неожиданными инициативами, выгода от которых для Киева далеко не очевидна. Впрочем, было у господина Зеленского и то, о чем он, видимо, договорился непублично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 и сколотить коалицию стран, готовых отправить военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих на территории Украины

Фото: Yoan Valat / Pool / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 и сколотить коалицию стран, готовых отправить военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих на территории Украины

Фото: Yoan Valat / Pool / AP

Владимир Зеленский вернулся из Франции, где проходили торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, с целым списком обещаний дальнейшей поддержки Украины. Судя по заявлению украинского лидера, главным итогом его политико-дипломатических усилий в Европе стала договоренность с партнерами об усилении ПВО страны. Поставить ВСУ дополнительные комплексы ПВО, прежде всего американские системы Patriot, союзники обещали еще в конце апреля. Тогда Германия анонсировала передачу Украине третьей системы Patriot из своих запасов и призвала союзников последовать ее примеру. Однако с тех пор, несмотря на уговоры Берлина и генсека НАТО Йенса Столтенберга, партнеры так и не смогли расстаться со своими комплексами.

Господин Зеленский сообщил, что «уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени».

Кто именно согласился выделить ВСУ новые комплексы и идет ли речь о Patriot, украинский лидер не уточнил, но напомнил, что на следующей неделе ожидаются его встречи с европейскими лидерами на саммите G7 и, вероятно, какие-то новости. Как сообщило агентство Bloomberg, над передачей еще одного Patriot Украине раздумывает снова Германия, видимо, так и не дождавшись поддержки от союзников.

Во Франции состоялись переговоры Владимира Зеленского и с президентом США Джо Байденом. Правда, по сравнению с предыдущими встречами двух лидеров эта беседа скудно освещалась в СМИ. Общественности позволили услышать вступительные слова президентов, а после встречи стороны выпустили лишь короткие пресс-релизы. Возможно, это было связано с тем, что два лидера договорились снова встретиться в ближайшие дни — на саммите G7, который пройдет в Италии 13–15 июня. Однако не исключено, что могла сказаться и некоторая напряженность, возникшая в результате отказа Джо Байдена ехать на «саммит мира» в Швейцарию, намеченный на 15–16 июня.

В целом публичные заявления Джо Байдена оказались достаточно дежурными. Американский лидер извинился за задержку с одобрением финансовой помощи на $61 млрд, вызванную позицией «очень консервативных членов» Конгресса, заверил в «непоколебимости» поддержки со стороны Вашингтона и анонсировал выделение нового пакета объемом $225 млн на «восстановление электросетей». В пресс-службе Белого дома потом уточнили, что господин Байден оговорился, а деньги пойдут все-таки на вооружения, включая средства для ПВО и артиллерийские боеприпасы. Господин Зеленский, в свою очередь, поблагодарил США за помощь в целом и разрешение Белого дома вести контрбатарейный огонь по территории РФ в частности, а также заявил о важности «ускорить поставки американского оружия».

Последнее замечание Владимира Зеленского было, видимо, особо актуально в контексте ситуации на поле боя. Как написала в день встречи двух президентов газета The New York Times, американские вооружения «поступают на фронт в достаточном количестве для стабилизации обороны», однако пока не оказывают «решающего эффекта» для изменения ситуации в целом.

Издание пояснило, что с американской помощью украинские военные смогли отказаться от излишней экономии боеприпасов и замедлить российское продвижение, но не переломить ход боевых действий.

Между тем главным поставщиком громких новостей в контексте помощи Украине стал президент Франции Эмманюэль Макрон. В частности, он анонсировал передачу ВСУ многоцелевых истребителей Mirage 2000-5, которые, по его словам, «позволят Украине защитить свою территорию и воздушное пространство». Господин Макрон пообещал, что уже до конца 2024 года украинские пилоты научатся управлять этими самолетами, но не уточнил, когда и какое количество истребителей Франция намерена передать Украине.

В этом заявлении Эмманюэля Макрона было как минимум две странности. Во-первых, Украина просила союзников предоставить ей авиацию весь прошлый год и с боем уговорила партнеров на поставки американских F-16. При этом, как сообщило издание Politico, до конца года обучение на американских истребителях пройдут только 20 украинских пилотов, тогда как для управления полной эскадрильей необходимо 40 летчиков. Виной всему — ограниченные возможности тренировочных баз в США и других странах, где обучают украинских летчиков.

Таким образом, не вполне понятно, почему господин Макрон спохватился только сейчас, поскольку очевидно, что «Миражами» Франция не поможет прикрыть забуксовавшие поставки F-16.

Во-вторых, у экспертов вызывает вопросы сама модель Mirage 2000-5. Дело в том, что данный истребитель предназначен в первую очередь для ведения воздушных боев и оснащен ракетами класса «воздух-воздух», тогда как, подчеркивают специалисты, ВСУ было бы полезнее получить модификации, позволяющие бить по наземным целям. И это при том, что в распоряжении французских ВВС есть «брат» Mirage 2000-5 — Mirage 2000D, который больше соответствует потребностям украинской армии.

На этом Эмманюэль Макрон не остановился и заявил, что собирает коалицию стран для отправки инструкторов, которые будут обучать солдат ВСУ на территории Украины. Ранее президент Франции несколько месяцев продвигал инициативу отправки на помощь Киеву западных войск, однако в итоге решил, видимо, ограничиться обучающим персоналом, отметив, что инструкторы поедут «не на линию фронта».

«Мы решили, что хотим создать коалицию, и многие из наших партнеров уже согласились. Мы не будем одни. Мы используем ближайшие дни для организации этой как можно более широкой коалиции, чтобы ответить на запрос Украины»,— сказал господин Макрон.

Правда, ключевых партнеров Франции среди согласившихся поучаствовать в коалиции пока не наблюдается. Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Берлин отказался поддержать Париж в этом деле. Солидарность с Германией проявили также Италия и Испания. Отказались участвовать в затее господина Макрона и США. Даже Чехия, которая обычно с большим энтузиазмом откликается на новые инициативы по поддержке Украины, кажется, решила не рисковать. Чешский министр обороны Яна Чернохова отметила, что от словацко-украинской границы до Чехии «несколько сотен километров», поэтому необходимости посылать инструкторов на Украину нет.

При этом премьер Франции Габриэль Атталь отметил, что до сих пор Франция еще не обучала украинских солдат на территории Украины. В Москве с этим утверждением не согласились. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр Франции вдруг стал говорить, что у них там нет инструкторов. Это неправда, и они это знают». Господин Лавров заверил, что у России «есть полное понимание, что они (Запад.— “Ъ”) делают» и она знает, «как с этим бороться».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал заявления Эмманюэля Макрона и счел их «провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному».

Алексей Забродин