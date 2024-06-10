«Интер РАО» подключает генераторы

Энергохолдинг «Интер РАО» (MOEX: IRAO) готовит новую сделку в машиностроительном секторе. По данным “Ъ”, компания находится на продвинутой стадии переговоров по покупке производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики «Элсиб», контролируемого СУЭК. Рыночная стоимость актива оценивается в 10–13 млрд руб. Покупка «Элсиба» позволит «Интер РАО» замкнуть цепочку производства оборудования для ТЭС в машиностроительном портфеле, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Интер РАО» ведет переговоры о покупке производителя электроэнергетического оборудования «Элсиб», говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, сделка может быть закрыта в июле. Рыночную стоимость актива собеседники “Ъ” на рынке оценивают в 10–13 млрд руб., но стоимость сделки с «Интер РАО» они назвать затрудняются.

«Элсиб» занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики.

В 2019 году «Элсиб» был приобретен СУЭК, крупнейшим в России производителем угля. По данным СПАРК, на конец 2023 года «Элсиб» контролировался СУЭК через «Кузбассэнерго» и Сибирскую генерирующую компанию. В 2023 году «Элсиб» увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза, до 660,8 млн руб., выручка год к году выросла на 41%, до 7,3 млрд руб. В «Интер РАО» и СУЭК отказались от комментариев.

«Интер РАО» поэтапно расширяет свой машиностроительный бизнес в России. В 2022 году компания приобрела завод «Воронежский трансформатор» и 65% в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, еще 35% у «Силовых машин» Алексея Мордашова), ранее принадлежавшие ушедшей из РФ немецкой Siemens Energy.

У «Интер РАО» также есть производственная площадка «Русские газовые турбины» (РГТ) в Рыбинске. Компания была создана как совместное предприятие российского энергохолдинга и американской General Electric (GE), где «Интер РАО» владело 50,999%, и занималась сборкой турбин по лицензии GE. Они планировали локализовать на 90–100% производство и сервис машин GE 6F.03 мощностью 79–87 МВт и GT13E2 мощностью 181–210 МВт в 2025–2026 годах.

Но после начала РФ военных действий на Украине GE отказалась работать в России. «В этой связи речи о выпуске турбины 6FА (6F.03) не идет... Нам с партнерами надо обсудить, как будем решать финансовые и корпоративные вопросы»,— комментировал уход GE экс-глава «Интер РАО» Борис Ковальчук в августе 2023 года.

В 2024 году «Интер РАО» закрыл сделку по покупке крупнейшего в РФ производителя паровых турбин — Уральского турбинного завода (УТЗ).

Как сообщал “Ъ”, изначально группа «Ротек» Виктора Вексельберга продала УТЗ малоизвестной на рынке компании «Мосэлектрощит». Сумма сделки, которая проводилась в интересах «Интер РАО», по словам источников “Ъ”, составила 10 млрд руб. В июле 2023 года стало известно, что «Мосэлектрощит» передал акции УТЗ в залог «Интер РАО», а в марте была закрыта сделка по покупке.

Как сообщал 5 февраля Борис Ковальчук на встрече с Владимиром Путиным, выручка «Интер РАО» от энергомашиностроительного бизнеса за 2023 год выросла на 43%, до 23,4 млрд руб.

Независимый эксперт Юрий Мельников считает, что покупка «Элсиба» могла бы стать для «Интер РАО» заполнением недостающего звена в технологической цепочке производства электроэнергии на ТЭС. По его словам, «Элсиб» — крупный, уступающий разве что «Силовым машинам» производитель турбогенераторов для ТЭС широкой линейки мощности — от десятков мегаватт до 300 МВт и 500 МВт. А замена генераторов или их частей — одно из ключевых мероприятий программы модернизации старых ТЭС, подчеркивает эксперт. У «Интер РАО», отмечает господин Мельников, десятки энергоблоков, замена генераторов на которых потенциально может быть проведена с привлечением «Элсиба». Компания, добавляет он, уже поставляла продукцию для ГТУ Талаховской ТЭС в Калининграде.

Татьяна Дятел, Санкт-Петербург