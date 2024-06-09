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Коммерсантъ FM
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Мединский порадовался, что сотрудники СБУ читали его учебник по истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что с воодушевлением воспринял то, что Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело в связи с тем, что он является соавтором нового учебника по истории. Господин Мединский с радостью принял то, что они прочитали учебник и заявил о готовности отправить его всем сотрудникам СБУ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с Анатолием Торкуновым, с академиком Чубарьяном. Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял»,— сказал господин Мединский «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

СБУ 6 июня заочно предъявила обвинения помощнику президента и ректору МГИМО Анатолию Торкунову по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России. Обвинения были предъявлены по итогу экспертизы учебника по истории для учащихся 11-х классов.

Новые учебники по истории для 10–11-х классов за авторством Владимира Мединского, Анатолия Торкунова и научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна используются в России с 1 сентября 2023 года.

Леонид Уварчев

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