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Коммерсантъ FM
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Результаты доклинических исследований вакцины от рака ожидаются до конца года

Вакцина от рака проходит доклинические исследования, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Первые результаты ожидаются в конце 2024 года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям»,— сказал господин Мурашко ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вакцина, как рассказал министр, разработана несколькими научными командами — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Программа финансируется государством.

Президент России Владимир Путин в феврале сообщал, что российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцин. Он выражал надежду, что в ближайшее время эти препараты начнут применяться для индивидуальной терапии.

Об отсутствии у большинства компаний регламента на случай выявления рака у сотрудников — в материале «Ъ» «Бизнес заполнил больничный лист».

Леонид Уварчев

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