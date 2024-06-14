Столкновения и сочетания разного

Круизные коллекции — 2025, которые принято считать самыми коммерческими, оказались коммерческими и в этот раз. Но не только — в этом сезоне можно увидеть некоторые новые стилистические шаги.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy of Gucci; Louis Vuitton; Balenciaga; Christian Dior; Rodin Banica / WWD / Getty Images Фото: Courtesy of Gucci; Louis Vuitton; Balenciaga; Christian Dior; Rodin Banica / WWD / Getty Images

Длинное прямое прозрачное платье — с чем-то кружевным под ним, или с кружевными вставками, или просто прозрачное — с грубыми ботинками или просто плоской закрытой обувью. Таков новый коммерческий лук, пришедший на смену многолетним юбкам-пачкам. Именно такие платья составили почти половину круизной коллекции Dior, которая была показана в шотландском замке Драммонд — они получились действительно красивыми, собранными из разного кружева, золотого и бронзового, в беспроигрышном сочетании с жемчужно-серым, с изящной мелкой отделкой рюшами и с жемчужными же украшениями. Юбки-пачки предыдущего коммерческого стандарта, впрочем, не покинули окончательно коллекции Марии Грации Кьюри, которая, собственно, их в этом качестве своей работой в Dior и утвердила. Кроме того, были вполне предсказуемые тартан, кашемир и аргайлы, а также прочие Внешние Гебридские острова, Harris-твид и Мария Стюарт. Но благодаря сумрачной гамме, опознаваемой как «шотландская», и меньшему, по сравнению с обычным, количеству вышивок эта коллекция оказалось более уравновешена с точки зрения декоративности, так любимой Марией Грацией Кьюри.

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Прозрачные прямые платья и юбки с кружевным бельем под ними с плоской обувью запомнились больше всего и на круизном показе Gucci, ну и еще, наверное, широкие и длинные куртки из кожи в характерном силуэте поздних 1970-х — ранних 1980-х, с рукавом реглан, на резинке внизу и на молнии. Кружевное белье, собственно, присутствовало тут и без прозрачных платьев, соло, в виде лифчиков и высоких трусов (они же мини-шорты), равно как и прочее так любимое Сабато де Сарно мини, из которого он пытается сделать главный коммерческий формат Gucci — с переменным, впрочем, успехом, судя по падению продаж. Возможно, поэтому мини стало меньше, хоть оно и не исчезло вовсе, а вот огромные платформы его первой коллекции исчезли, уступив место плоским туфлям «Мэри Джейн» с одним или несколькими ремешками. Про все остальное в этой коллекции можно сказать так: это абсолютно незапоминающаяся одежда, в которую добавили объема, и все вместе было бы вполне аккуратненько собранным, если бы не тяжелые декорации в виде крупного стекляруса и финальные длинные платья с хвостами, выглядящие нелепо-претенциозно.

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А вот у кого были платформы — и даже не платформы, а настоящие котурны, так это у Balenciaga. В ютьюбе под видео показа — в Шанхае под проливным дождем на фоне черного неба и черных зонтиков идут люди в черных балахонах и неких устрашающего вида конструкциях на ногах — тут же появились комментарии: «Я волнуюсь за Balenciaga, как бы с ними не случилось то же, что и с Gucci». Мы за Демну Гвасалию не переживаем — это его фирменная мрачность, с него эти grumpy faces и мрачный драматический амбьянс начались и стали повсеместными; мы бы скорее запереживали, если бы увидели сияющие улыбки и аккуратных размеров удобные вещи на его показе. Но черный был действительно тотален в этот раз — от огромных черных пальто до черного платья — дорожной сумки (и да, мы еще помним платье-сумку с финального показа Мартина Марджелы SS 09) и черных рваных колготок. Всполохов цвета было совсем немного, и среди них самый яркий — это финальное длинное розовое платье, все покрытое перьями, так что Элайза Дуглас, неизменная баленсиаговcкая модель-икона, выглядела как огромный какаду.

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Круизному показу Chanel, устроенному в Марселе на крыше Cite Radieuse Ле Корбюзье, тоже достался дождь, и даже за это, как и за все остальное, его ругали в соцсетях. Дождь, конечно, не добавлял Chanel никакого колорита, это не Balenciaga, и защищать предпоследнюю, как оказалось, коллекцию Виржини Виар мы не будем, хотя она была не хуже и не лучше других ее коллекций и в дожде уж точно не виновата. Скажем только, что и здесь были кружевные прямые платья, равно как и аккуратное мини, но самыми человечными выглядели прямые трикотажные кардиганы с карманами и без воротника, подхваченные поясом на талии, как носила сама Шанель. Впрочем, все самое интересное, надеемся, у Chanel начнется после грядущего кутюра, который станет последним для Виар.

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Под самый занавес межсезонных показов дом Hermes внезапно представил коллекцию в Нью-Йорке — но назвал ее не Cruise и не Pre-Fall, а Women's Fall-Winter 2024, The Second Chapter. Это второй подход Hermes к межсезонным шоу — они пытались их делать еще до ковида, но в какой-то момент отменили из-за беременности своего художественного директора Надеж Ванье-Цыбульски, а потом вообще случилась пандемия. Надо сказать, что показанное в июне в NY действительно перекликается с показанным в марте в Париже и, если применять межсезонные определения, выглядит скорее как Pre-Fall. Но эта часть была более коммерческой — и по объемам и их комбинации, и по обуви и аксессуарам, хотя обе части были выстроены на основе узких кожаных брюк, слегка обрезанных и слегка расклешенных в самом низу. Из неожиданного отметим классическое эрмесовское стеганое пальто, завязанное на талии вокруг коротких шорт и разлетавшееся сзади как шлейф, а сверху короткий меховой бомбер и кожаная фуражка (тоже ключевые вещи коллекции). Ну и глухое черное платье-футляр с черной кожаной сбруей поверх и черной же кожаной фуражкой — и этот вайб, где-то между «Ночным портье» и баром «Голубая устрица», и даже, наверное, «Голодом», если уж речь о Нью-Йорке, был вполне эффектный.

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От межсезонных коллекций мы обычно не ждем никаких особенных коллизий, и в этот раз, как вы заметили, их тоже не было, но был все-таки некоторый сюжет, который важно отметить. Последние сезоны все колеблется между гиперобъемами, определявшими моду как минимум восемь лет, и четким, посаженным по фигуре силуэтом. Причем динамика эта видна и в целом, и внутри отдельных коллекций — иногда кажется, что большие плечи, огромные пальто и пиджаки, джинсы на три размера больше нас вот-вот покинут, и мы начнем носить fit, но потом все вроде бы возвращается. И вот Николя Гескьер показал круизную коллекцию Louis Vuitton, в которой идеально посаженные платья-пальто и идеально приталенные пиджаки с лацканами и без, как в 1980-е, были рядом с юбками-тюльпанами и топами-облаками, а также блузами с широкими круглыми плечами и низкой проймой, тоже как в 1980-е. Эта декада, на которую пришлись его молодость и начало работы, в том числе ассистентом у Жана Поля Готье, вообще его любимая эпоха, он регулярно туда возвращается и каждый раз итогом становятся замечательные коллекции. Именно эта декада дает возможность вот так сталкивать объемы и получать из этого столкновения очень современную красоту, чем Гескьер и пользуется.

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Дэниел Ли в Burberry показал другую декаду — 1970-е с их брюками клеш и узким вытянутым силуэтом юбок-трапеций и затянутых на талии пиджаков и тренчей. Он вообще пытается делать такую узнаваемо лондонскую элегантность, где-то между Лондоном свингующим и Лондоном панков, попасть в этот временной промежуток и в стиль героев фильмов 1970-х с Майклом Кейном, то есть фактически создать новую идентичность для Burberry,— и это сложная задача, успех которой пока не очевиден. Но нынешняя коллекция все же движется в нужном направлении. И когда среди всего этого вдруг мелькает широкий шейный платок со свободным серым пальто поверх песочной куртки и широких белых брюк с молниями, то сразу видишь Фиби Файло и ее Celine FW 2012, у которой Ли тогда и работал, и это, конечно, самый классный лук во всей коллекции и самый трогательный референс.

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А вот с идентичностью The Row все в полном порядке — она у них сильна и узнаваема как никогда. Их нынешний круиз был построен на объемах, как и вообще все их коллекции вот уже какой сезон. Жесткие и геометричные, как серое длинное пальто, например, или более мягкие и аморфные, как белая шуба, подпоясанная каким-то кушаком с бахромой, или сложнозадрапированный костюм горчичного цвета, напоминающий по пропорциям что-то из Баленсиаги, все они были красивыми. Причем красивыми очень свежей красотой, потому что способ обращения с классическими силуэтами был вполне неординарный: например, в практически диоровское расклешенное пальто был превращен тренч, который открывает коллекцию. И так остранен был практически каждый лук — потому что настоящая красота находится на путях столкновения разного, как, собственно, ей и положено в современной моде.

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