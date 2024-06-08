При дворе их звали Настенька и Трина

9 июня на Егошихинском кладбище в Перми пройдет церемония освящения места захоронения Анастасии Гендриковой, фрейлины последней императрицы Александры Федоровны, и ее гофлектрисы Екатерины Шнейдер. Придворные царской семьи были убиты красными 4 сентября 1918 года, а спустя восемь месяцев перезахоронены. Поиски их тел велись с начала 1990-х годов краеведами, а потом и следователями. Останки женщин обнаружили спустя 102 года после казни. Идентифицировать их удалось лишь несколько месяцев назад в рамках дела об убийстве царской семьи. Теперь одной из центральных линий расследования станет поиск в окрестностях Перми тела несостоявшегося преемника Николая II великого князя Михаила Александровича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: великая княжна Ольга, Анастасия Гендрикова, великая княжна Анастасия, великая княжна Татьяна

Фото: из семейного архива Романовых Слева направо: великая княжна Ольга, Анастасия Гендрикова, великая княжна Анастасия, великая княжна Татьяна

Фото: из семейного архива Романовых

Пришлись ко двору

Будущие придворные родились в обеспеченных по меркам Российской империи того времени семьях. Анастасия Гендрикова появилась на свет в семье графа Василия Гендрикова в Волчанске в 1888 году. Спустя два года спустя господин Гендриков получил при дворе императора место обер-церемониймейстера и перебрался с семьей в Петербург. Будущая фрейлина императрицы окончила Смольный институт благородных девиц, после чего жила с родителями при дворе. Так что царской семье Настенька была знакома с юных лет. В 22 года Анастасия Гендрикова стала свитной фрейлины императрицы. В отличие от фрейлин «обычных», которые появлялись только на торжественных мероприятиях, свитные находились с императрицей и ее дочерями практически постоянно.

Путь Екатерины Шнейдер к царской семье оказался дольше и сложнее. Она родилась в Петербурге в семье надворного советника лютеранина Адольфа Шнейдера в 1856 году и получила педагогическое образование на курсах Санкт-Петербургских женских гимназий. Десять лет Шнейдер занималась русским языком с Елизаветой Гессен-Дармштадской, которая вышла замуж за Сергея Александровича, брата Александра III. В 1884 году Екатерина отправилась в Лондон — учить русскому ее сестру Алису, будущую супругу Николая II. Екатерина Шнейдер была принята на должность придворной гофлектрисы с основной обязанностью читать вслух императорской особе.

Об особых и даже близких отношениях обеих с Александрой Федоровной и ее дочерями говорит много фактов. Так, императрица посетила умирающую мать Анастасии Гендриковой, а позже присутствовала на ее похоронах. В дневниках и письмах великих княжон «Настенька и Трина» упоминаются достаточно часто. Поэтому неудивительно, что после ссылки Николая II с семьей в Тобольск летом 1917 года фрейлина и Екатерина Шнейдер отправились с ними. Судя по всему, Временное правительство не препятствовало этому: женщинами даже разрешили взять трех человек, которые в документах называются их личной прислугой. Впрочем, и ехать в ссылку с царской семьей их никто не принуждал — этот выбор придворные сделали добровольно.

В Тобольске Екатерина Шнейдер и Анастасия Гендрикова жили в относительной свободе. Они могли вести дневники и писать письма, заниматься с великими княжнами русским языком и историей. Все изменилось в Екатеринбурге, куда обеих перевезли в мае 1918 года вслед за царской семьей, слугами и другими придворными. Женщин поместили в больничную камеру местной тюрьмы, где они содержались до переезда в Пермь. Туда они отправились 24 июля уже после того, как в Ипатьевском доме был расстрелян Николай II с семьей — это произошло в ночь с 16 на 17 июля.

Последний адрес

В Пермь Екатерина Шнейдер и Анастасия Гендрикова прибыли на поезде с еще 33 арестантами. Вместе с княгиней Еленой Сербской их заключили в камеру губернского тюремного замка — сейчас там располагается следственный изолятор №1. Княжна вспоминает, что обе были больны, истощены, но она могла покупать им еду и молоко. Администрация тюрьмы на первых порах разрешила заключенным читать газеты и под конвоем ходить в церковь. «Настенька своей радостной улыбкой поддерживала хорошее состояние духа Елены Петровны…Я все время вспоминаю очаровательную улыбку Анастасии Васильевны, ее приветливость…» — вспоминал управляющий делами Елены Сербской Сергей Смирнов.

Тем временем на фронте для большевиков сложилась достаточно сложная обстановка. 25 июля 1918 года подразделения Чехословацкого корпуса, которые тогда подчинялись адмиралу Колчаку, взяли Екатеринбург. Возникла угроза их наступления на Кунгур и Пермь. 7 августа пермские чекисты направили в Москву телеграмму с просьбой разъяснить, что делать с содержащейся в тюрьме «прислугой Романовых». В ответ председатель президиума ВЦИК Яков Свердлов предложил местным действовать «согласно обстоятельствам».

Обстоятельства убийства Екатерины Шнейдер и Анастасии Гендриковой описал в своей книге генерал-лейтенант Михаил Дитерихс, который в 1919 году был назначен Александром Колчаком ответственным за расследование убийства царской семьи и их приближенных.

«4 сентября отношением за №2523, губернский чрезвычайный комитет потребовал присылки в арестный дом графини А. В. Гендриковой, Е. А. Шнейдер и камердинера Волкова. <...> Была глухая ночь, лил дождь. Всю партию в 11 человек (6 женщин и 5 мужчин) забрал матрос с конвоем и повел куда-то, сначала по городу, а затем на шоссе Сибирского тракта. Все арестованные несли сами свои вещи, но, пройдя по шоссе версты 4, конвоиры стали вдруг любезно предлагать свои услуги — понести вещи: видимо, каждый старался заранее захватить добычу, чтобы потом не пришлось раздирать ее впотьмах, в сумятице, и делить с другими.

Свернули с шоссе и пошли по гатированной дороге к ассенизационным полям. Тут Волков понял, куда и на какое дело их ведут, и, сделав прыжок вбок через канаву, бросился бежать в лес. По нем дали два выстрела; Волков споткнулся и упал. Это падение красноармейцы сочли за удачу выстрелов и прошли вперед. Однако Волков не был задет, он вскочил и снова побежал; ему вслед дали еще выстрел, но в темноте опять не попали. Через 43 дня скитания по лесам Волков вышел на наши линии и благополучно избег ожидавшей его участи.

Царская семья перед расстрелом В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна царская семья Романовых и их приближенные. Как был устроен быт царской семьи, о чем они писали в своих письмах и как о них отзывались приближенные в тот период — в фотогалерее “Ъ”. Читать далее

Всех остальных привели к валу, разделявшему два обширных поля с нечистотами; несчастные жертвы поставили спиной к конвоирам и в упор сзади дали залп. Стреляли не все, берегли патроны; большая часть конвоиров била просто прикладами по головам…»

24 декабря 1918 года в Пермь вошли колчаковские войска под руководством генерала Анатолия Пепеляева. Чуть меньше чем через два месяца город посетил сам адмирал Колчак, в честь чего местное духовенство при участии части горожан провели торжественный молебен в Пермском кафедральном соборе. Объявленный верховным правителем России он воссоздал на «новых территориях» систему полугражданской власти, в том числе и судебно-следственные органы. Именно их сотрудниками было обнаружено место убийства Екатерины Шнейдер и Анастасии Гендриковой.

В мае 1919 года останки были эксгумированы и осмотрены экспертами в присутствии товарища (заместителя) местного прокурора. Генерал-лейтенант Дитерихс вспоминает, что тело Екатерины Шнейдер находилось в стадии разложения, но было узнаваемым. В районе левой лопатки жертвы было обнаружено пулевое отверстие, ее черепные кости треснули от удара прикладом.

Тело Гендриковой почему-то не подверглось процессам гниения. Следов огнестрельных ранений на нем не обнаружили. С большой долей вероятности фрейлина погибла от удара прикладом в левую часть головы сзади.

Лобная, височная и часть теменной кости были переломаны. 16 мая они были похоронены на нынешнем Егошихинском кладбище в общем склепе.

1 июля 1919 года в Пермь вернулись войска красных, после чего место захоронения придворных было уничтожено.

Реконструктивные преимущества

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Великий Князь Сергей Александрович, принцесса Елизавета, адъютант К. А. Балясный и Е. А. Шнейдер.

Фото: Carl Backofen / Wikipedia Слева направо: Великий Князь Сергей Александрович, принцесса Елизавета, адъютант К. А. Балясный и Е. А. Шнейдер.

Фото: Carl Backofen / Wikipedia

Поиски тел их начались в начале 1990-х годов, которыми изначально занимались энтузиасты-краеведы. Около десяти лет назад историки стали работать с архивными документами, чуть позже к делу подключились следователи и криминалисты в рамках расследования уголовного дела об убийстве царской семьи. Сначала историки обнаружили две общеплановые фотографии похорон погибших. На них были запечатлены два могильных креста, а на заднем фоне Пермский губернский тюремный замок. Это позволило сузить зону поисков. Настоящий прорыв наступил после того, как была обнаружена третья фотография с теми же крестами и Всесвятским храмом на заднем фоне. Все снимки были сняты на камеру Kodak. Используя фотоаппарат того же производителя с тем же диаметром фотообъектива, поисковики смогли провести своеобразную реконструкцию и получить снимки с аналогичных ракурсов. В итоге место предполагаемого захоронения удалось локализовать с точностью до метра.

Затем наступил черед следственных действий. Криминалисты исследовали участок георадаром, который показал так называемую аномалию — следы копания. Останки предположительно Екатерины Шнейдер и Анастасии Гендриковой были обнаружены 8 сентября 2020 года на глубине чуть больше двух с половиной метров. Над ними находилась более свежая могила также с двумя телами. В рамках уголовного дела об убийстве царской семьи была назначена судебно-медицинская экспертиза. На основе антропологических данных, возраста на момент смерти и примерного времени ее наступления эксперты сделали вывод, что это действительно тела царских придворных.

Провести генетическую экспертизу останков не удалось, поскольку эксперты не смогли получить образцы ДНК от потомков погибших, которые либо до сих пор живы, либо похоронены в Европе.

Известно, что во Франции живет внучатая племянница Анастасии Гендриковой Елизавета Остеллецкая. По одной из версий, получить образцы процессуальным путем сейчас невозможно из-за геополитической обстановки.

В 1981 году лютеранка Екатерина Шнейдер и Анастасия Гендрикова были канонизированы Русской православной церковью за границей и были причислены к лику святых новомученников российских от власти безбожной пострадавших. Вопрос об их канонизации РПЦ остается открытым. В 1996 году комиссия Священного синода по канонизации святых отчиталась патриарху Алексию II, что семеро придворных царской семьи действительно приняли мученическую смерть. Но окончательно разрешить вопрос о причислении их к лику святых комиссии не представилось возможным. Она «не располагает «сведениями о широком поименном молитвенном поминовении этих мирян, а также о связанных с ними чудотворениях». Более того, Екатерина Шнейдер вообще не является православной по рождению.

Заговоры о важном

С идентификацией останков Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер следствие по делу об убийстве царской семьи в Прикамье не закончено. 15 мая 1918 года пермская газета «Известия Совета Рабочих и Крестьянских депутатов» опубликовала заметку о похищении великого князя Михаила Романова. Родной брат Николая II пропал из «Королевских номеров» в ночь на 13 июня вместе с секретарем Николаем Джонсоном. Сначала их поиском даже активно занимались местные правоохранительные органы, в том числе и ЧК, и только несколько человек знали, что они не похищены, а убиты.

Фотогалерея Как проходила ссылка императора Николая II Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После кровопролитных антиправительственных выступлений в начале июля 1917 года временное правительство в Петрограде приняло решение сослать царскую семью в Тобольск. Туда отрекшийся от престола Николай II прибыл 6 августа вместе с женой, детьми и остатками свиты.

На фото: Николай II со своим единственным сыном — цесаревичем Алексеем Фото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library / Yale University Царскую семью со свитой поселили в двухэтажном тобольском доме, где ранее жил губернатор. В марте 1917 года по решению городской думы он получил название «Дом Свободы» Фото: Library of Congress Переселением семьи занимался лично председатель Временного правительства, военный и морской министр Александр Керенский Фото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library / Yale University «Мы теперь нашли себе новое занятие. Пилим, рубим и колем дрова, это полезно и очень весело работать. Уже выходит довольно хорошо. И этим мы еще многим помогаем, а нам это развлечение. Чистим еще дорожки и подъезд, превратились в дворников», — писала из ссылки княгиня Анастасия Николаевна (дочь Николая II, на фото) своей тете Ксении Александровне Фото: Romanov Collection 16 августа 1917 года, из дневника Николая II: «Отличный теплый день. Теперь каждое утро я пью чай со всеми детьми. Провели час времени в так называемом садике и большую часть дня на балконе, который весь день согревается солнцем. До чая провозились в садике, два часа на качелях и с костром» Фото: ТАСС Семье запрещалось выходить из дома куда-либо, кроме как в церковь. Николай II писал: «Нам здесь хорошо — очень тихо» Фото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library / Yale University По словам Александра Керенского, личные средства семьи «по сравнению с тем, как говорили, оказались невелики. У них оказалось всего в Англии и в Германии не свыше 14 миллионов», однако семье запрещалось тратить больше 600 рублей на человека в месяц Фото: Romanov Collection «17 ноября. Такая же неприятная погода с пронизывающим ветром. Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве! Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени», — писал Николай II из ссылки Фото: Library of Congress Одной из трех собак, отправившихся вместе с царской семьей в ссылку, был спаниель по кличке Джой (на фото) Фото: Romanov Collection 26 марта 1918 года в Тобольске установилась советская власть. Из Тюмени и Омска в город прибыли большевистские советы, поставившие перед председателем ВЦИК вопрос о переводе царя к себе, опасаясь его побега Фото: РИА Новости Во время ссылки у цесаревича Алексея произошло обострение гемофилии. Дочь лейб-медика Николая II Татьяна Мельник-Боткина описывала начало болезни так: «Вдруг слег Алексей Николаевич. Это было для всех большое несчастье, так как он опять очень страдал, у него появилось то же внутреннее кровоизлияние от ушиба, уже так измучившее его в Спале» Фото: Romanov Collection В середине апреля 1918 года солдаты Красной армии начали арестовывать людей из царской свиты, в том числе прислугу Фото: Romanov Collection 26 апреля 1918 года семью увезли из тобольского дома. 30 апреля они прибыли в Екатеринбург. В ночь на 17 июля того же года царская семья была расстреляна Фото: Romanov Collection Следующая фотография 1 / 13 После кровопролитных антиправительственных выступлений в начале июля 1917 года временное правительство в Петрограде приняло решение сослать царскую семью в Тобольск. Туда отрекшийся от престола Николай II прибыл 6 августа вместе с женой, детьми и остатками свиты.

На фото: Николай II со своим единственным сыном — цесаревичем Алексеем Фото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library / Yale University Царскую семью со свитой поселили в двухэтажном тобольском доме, где ранее жил губернатор. В марте 1917 года по решению городской думы он получил название «Дом Свободы» Фото: Library of Congress Переселением семьи занимался лично председатель Временного правительства, военный и морской министр Александр Керенский Фото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library / Yale University «Мы теперь нашли себе новое занятие. Пилим, рубим и колем дрова, это полезно и очень весело работать. Уже выходит довольно хорошо. И этим мы еще многим помогаем, а нам это развлечение. Чистим еще дорожки и подъезд, превратились в дворников», — писала из ссылки княгиня Анастасия Николаевна (дочь Николая II, на фото) своей тете Ксении Александровне Фото: Romanov Collection 16 августа 1917 года, из дневника Николая II: «Отличный теплый день. Теперь каждое утро я пью чай со всеми детьми. Провели час времени в так называемом садике и большую часть дня на балконе, который весь день согревается солнцем. До чая провозились в садике, два часа на качелях и с костром» Фото: ТАСС Семье запрещалось выходить из дома куда-либо, кроме как в церковь. Николай II писал: «Нам здесь хорошо — очень тихо» Фото: Beinecke Rare Book and Manuscript Library / Yale University По словам Александра Керенского, личные средства семьи «по сравнению с тем, как говорили, оказались невелики. У них оказалось всего в Англии и в Германии не свыше 14 миллионов», однако семье запрещалось тратить больше 600 рублей на человека в месяц Фото: Romanov Collection «17 ноября. Такая же неприятная погода с пронизывающим ветром. Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве! Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени», — писал Николай II из ссылки Фото: Library of Congress Одной из трех собак, отправившихся вместе с царской семьей в ссылку, был спаниель по кличке Джой (на фото) Фото: Romanov Collection 26 марта 1918 года в Тобольске установилась советская власть. Из Тюмени и Омска в город прибыли большевистские советы, поставившие перед председателем ВЦИК вопрос о переводе царя к себе, опасаясь его побега Фото: РИА Новости Во время ссылки у цесаревича Алексея произошло обострение гемофилии. Дочь лейб-медика Николая II Татьяна Мельник-Боткина описывала начало болезни так: «Вдруг слег Алексей Николаевич. Это было для всех большое несчастье, так как он опять очень страдал, у него появилось то же внутреннее кровоизлияние от ушиба, уже так измучившее его в Спале» Фото: Romanov Collection В середине апреля 1918 года солдаты Красной армии начали арестовывать людей из царской свиты, в том числе прислугу Фото: Romanov Collection 26 апреля 1918 года семью увезли из тобольского дома. 30 апреля они прибыли в Екатеринбург. В ночь на 17 июля того же года царская семья была расстреляна Фото: Romanov Collection Смотреть

По «канонической версии», теоретически и юридически Михаил Романов мог стать императором после отречения от престола Николая II 15 марта 1917 года. По крайней мере, последний, приняв это решение еще и за своего сына Алексея, благословил к восхождению на престол Михаила. Но великий князь уже через два дня опубликовал манифест, в котором признал верховной властью Временное правительство. Несостоявшийся император удалился в Гатчину, где находился до прихода к власти большевиков. В Перми великий князь и его секретарь оказались в марте 1918 года по решению Малого совнаркома, члены которого разрешили им «жить под надзором Советской власти». В Перми они поселились в гостинице купца Королева в самом центре города.

Убийство великого князя Михаила — первое среди череды преступлений, совершенных против членов царской семьи на Урале. Он остается и последним из расстрелянных Романовых, чье тело не найдено до сих пор.

О мотивах расстрела великого князя и его секретаря среди историков единой версии нет. Одни полагают, что решение об этом было принято на местном уровне — документов, прямо подтверждающих согласование казни с Москвой, до сих пор не обнаружено. Об убийстве по собственной инициативе говорят его организаторы. Другие убеждены, что если вопрос об убийстве придворных решался на уровне столицы, то расстрел одного из первых лиц государства вряд ли мог быть местной инициативой.

Так или иначе, обстоятельства самого момента убийства достаточно подробно описаны в воспоминаниях непосредственных участников подготовки, а также исполнения преступления. Сбежавший из СССР в 1928 году и расстрелянный в Москве по обвинению в измене родине в 1945 году бывший заместитель руководителя Пермской губернской ЧК Гавриил Мясников вообще написал рукопись «Философия убийства, или почему и как я убил Михаила Романова».

В целом события последней для жертв ночи выглядят следующим образом. Пермский комиссар по национализации Александр Марков, вместе с начальником городской милиции Василием Иваненко, сотрудник ЧК Иван Колпащиков и милиционер Николай Жужгов подъезжают на двух фаэтонах к «Королевским номерам». Убийцы заставляют Михаила Романова и Николая Джонсона сесть в транспорт и увозят примерно за шесть километров от поселка Мотовилиха (сейчас Мотовилихинский район Перми). Марков выстрелом из револьвера в висок убивает Джонсона. Жужгов стреляет в Михаила Романова, но только ранит его. Револьвер палача заклинивает. Великий князь кричит и просит дать ему возможность попрощаться с секретарем. В это время Марков производит смертельный выстрел жертве в голову.

Трупы прячут в лесном массиве и забрасывают ветками. Следующей ночью Николай Жужгов с «надежным сотрудником милиции» зарывают их в неизвестном месте.

Практически сразу чекисты получают сообщения о похищении Михаила Романова или его возможном побеге. По данному факту открывается следственное дело, местные силовики вынуждены отчитываться о розыске перед Уралсоветом. По делу арестовываются и задерживаются слуги, соседи и знакомые убитого, некоторых после расстреляют.

После взятия Перми белыми установить обстоятельства пропажи великого князя пытались уже колчаковские следователи. В 1924 году были опубликованы воспоминания Александра Маркова, где он подробно рассказывает о расстреле. Место захоронения великого князя ни он, ни другие участники преступления так и не раскрыли.

Как и в случае с расстрелянными женщинами, останки Михаила и Джонсона начали искать с начала 1990-х. Сначала этим занимались несколько групп активистов, которые часто действовали независимо друг от друга. Чуть позже к поиску подключились следователи Генпрокуратуры, а затем и СКР. Сейчас существует больше десяти взаимоисключающих версий о месте захоронения тел. В следственных органах составлена их интерактивная карта. В разное время раскопки велись в районе так называемого Соликамского тракта, реки Архиерейки и других локациях. Следствие намерено проверять абсолютно все версии, в том числе и новые. Одна из них — тела Михаила Романова и Николая Джонсона могли быть захоронены гораздо дальше от города, рядом с нынешним микрорайоном Гайва.

Часть профессиональных историков считает, что раскопки должны начинаться только после полного изучения всех архивных документов. В любом случае, очевидцев и потенциальных свидетелей преступления давно уже нет в живых. Возможно, судьбой великого князя интересовался предпоследний первый секретарь пермского обкома КПСС Борис Коноплев. В одной из бесед он якобы сказал: «Не ищите в земле, ищите в документах».

Дмитрий Астахов, Пермь