Русский язык в бывших советских республиках

85 лет назад в СССР было принято постановление «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». В соответствии с ним русский язык был введен как обязательный предмет для изучения во всех советских школах. О том, как обстоят дела с русским на постсоветском пространстве,— в инфографике «Ъ».

Об уровне владения русским в союзных республиках можно судить по последней всесоюзной переписи 1989 года. Доля свободно говоривших на нем колебалась в пределах от 20% до 60%.

С момента распада СССР подобные исследования по понятным причинам не проводились. О ситуации с русским на постсоветском пространстве можно косвенно судить по данным справочника по языкам мира Ethnologue.

В ряде бывших советских республик русский язык получил официальный статус, закрепленный в законодательстве. Так, в Белоруссии он признан государственным (вместе с белорусским), в Казахстане и Киргизии — официальным (используется наряду с государственным языком в различных учреждениях), в Таджикистане — языком межнационального общения. Он отдельно упоминается без придания какого-либо статуса в конституциях Украины (как один из языков национальных меньшинств) и Молдавии (как один из языков, используемых на территории страны).

Последние данные о русском языке в сфере образования представлены во втором выпуске исследования «Индекс русского языка в мире», подготовленном Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина. По данным экспертов, за последние 30 лет общее число школьников, обучающихся на русском языке в странах постсоветского пространства (без учета РФ), сократилось более чем вдвое — с 9,2 млн до 4,1 млн человек. Доля изучающих русский в школах сократилась во всех странах, кроме Белоруссии, где она выросла на 11%. Самое заметное снижение зафиксировано в школах Литвы, Украины, Туркмении, Грузии и Армении.

Здесь и далее данные за 2019/2020 год приводятся без учета Абхазии, Южной Осетии, ЛНР, ДНР



Общее число школьных учителей русского языка и литературы на постсоветском пространстве (без РФ) по последним данным составляет 83,3 тыс. чел. По общему количеству школьных русистов лидируют Узбекистане и Казахстан. По доле в общем количестве школьных педагогов — Армения.

Аналогичная картина наблюдается среди учащихся в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Так, число студентов вузов, обучающихся на русском, за 30 лет сократилось в 2,1 раза — до 692,3 тыс. человек.

Вместе с тем российское высшее образование продолжает пользоваться спросом в ряде стран постсоветского пространства. Выходцы из бывших советских республик изучают на очных отделениях в российских вузах инженерно-технические специальности, медицину и фармакологию, экономику и управление, образование и педагогику. Некоторые изучают русский язык как специальность (2% студентов за 2018–2019 учебный год).

По числу граждан, приезжающих учиться по программам высшего образования, многие годы лидирует Казахстан. Студенты из этой страны составляют пятую часть всех иностранных студентов вузов России. Небольшой спрос фиксируется в Грузии и странах Балтии.

Ольга Шкуренко