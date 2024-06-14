Король переигрывает феминизм

На экранах «Игра королевы» — раблезианский бенефис Джуда Лоу, решившего, видимо, навсегда разделаться с амплуа рафинированного красавца.

Текст: Зинаида Пронченко

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Англия, 1543 год, Генрих VIII (Джуд Лоу) вступает в своей последний, шестой брак с Кэтрин Парр (Алисия Викандер). Их союз вряд ли можно назвать политическим, в отличие от всех предыдущих попыток жестокого короля соединить государственный интерес и личную похоть. К Кэтрин, для которой этот супружеский альянс тоже не первый (она уже дважды вдова), Генрих вроде бы и вправду неровно дышит. Впрочем, его дыхание сбивается на тяжелый хрип и по другим причинам, в основном медицинского толка. Каждое утро в Хэмптон-Корте начинается с длительных процедур по уходу за его гниющим телом, монарх тяжело болен и не испытывает иллюзий насчет перспектив новой любовной связи. Помимо молодоженов дворцовые покои населяют многочисленные отпрыски Генриха от сложивших голову на плахе или не выдержавших токсичной атмосферы экс-королев. Уж сколько кануло их в эту бездну патриархата, куда Кэтрин лишь готовится заглянуть. Но не только безумными капризами умирающего полнятся ее тревожные ночи и дни, на кону помимо средневекового матримониального этикета еще и религиозные распри. Ради аннулирования прежних браков, как будто не созданных на небесах — ну или в Ватикане, король давно объявил себя вершиной сакральной цепочки, получившей название англиканской церкви. Кэтрин же симпатизирует проповеднице Энн Эскью, распространяющей среди деклассированных слоев слово Божье на оригинальный манер, то есть по-английски. В стылом осеннем воздухе пахнет революцией, любое общение с еретиками чревато высшей мерой. На этом нервном фоне стартует очередная англо-французская война, и новоиспеченная королева вынуждена в отсутствие Генриха лавировать между откровенными врагами и скрытыми недоброжелателями.

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«Игра королевы» — первый опыт посредственного бразильского режиссера Карима Айнуза в коммерческом англоязычном кино. Премьера состоялась в конкурсе прошлогоднего Каннского фестиваля, куда в 2024-м Айнуз вернулся с возмутившим критиков эротическим триллером «Мотель "Дестино"», снятым снова на родном южноамериканском материале. Ведь его усилий по ассимиляции в «Игре королевы» практически никто не оценил. И поделом: эта громоздкая историческая картина грешит всеми недостатками дышащего на ладан жанра. Реконструировать грязь и вонь минувших столетий довольно дорого, а заинтересовать публику неохваченными эпизодами пыльной старины все сложнее и сложнее. Даже звездный актерский состав не до конца спасает положение. Казалось бы, новое феминистское прочтение хрестоматийных ужасов вписывается в актуальный контекст борьбы за права женщин, с небывалой силой вспыхнувшей в Европе этой весной. Увы, на экране правозащитный пафос тонет в обилии парчи и позументов, а заслуги Кэтрин перед потомками — она, например, первая королева, не постеснявшаяся своих интеллектуальных амбиций и опубликовавшая сборник стихов и философских камланий,— не выявлены в полной мере сценаристками, сестрами Ашворт, адаптировавшими роман «Королевский гамбит» Элизабет Фремантл.

Но главной проблемой «Игры королевы», как ни странно, является единственное ее достоинство, а именно — Джуд Лоу, блистательно изобразивший тирана и кровопийцу Генриха VIII. Что он только с явным удовольствием не вытворяет в кадре — оттопыривает дряблые белесые ягодицы перед тем, как пустить газы, поет неожиданно тонким голосом хиты столетия, бьет все рекорды по децибелам, отрыгивая баранье жаркое, злословит и сквернословит, усмехаясь в курчавую бороду, наконец, хватает за ляжки пробегающих мимо девиц, нисколько не стесняясь осуждающего взгляда Алисии Викандер. Хотя если кого она и может осуждать, так это режиссера, не справившегося с эго Лоу и позволившего ему затмить всех и все, вплоть до и без того ходульного нарратива. Кто нам мешает, тот нам и поможет,— говорил в «Кавказской пленнице» герой Фрунзе Мкртчяна. Культовую реплику из советской классики можно было бы вынести на афишу «Игры королевы» в качестве идеальной рецензии для невыносимой комедии-буфф одного, пусть и очень хорошего актера.

В прокате с 13 июня

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