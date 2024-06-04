Искусственный интеллект готовят авансом

В России вместе с популярностью нейросетей растет спрос на специалистов по этому направлению. Сегодня компании разного масштаба уже готовы вкладываться в образовательные программы, чтобы нивелировать умеренный дефицит кадров и подготовиться к будущему, когда специалистов по ИИ может понадобиться в разы больше. Как разработчики ИИ учат работать с ними и какие условия бизнес обещает студентам после обучения, в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество вакансий на hh.ru в России с упоминанием нейросетей в функционале увеличилось на 20% по сравнению с весной 2023 года, почти до 3,5 тыс. (с учетом неполного мая). Об этом «Ъ-Review» рассказали в пресс-службе hh.ru. С начала года около 13 тыс. разных специалистов активно ищут работу с функционалом взаимодействия с нейросетями. Текущее соотношение — 3,7 активного резюме на вакансию, это умеренный дефицит, уверены в hh.ru. При этом больше всего дизайнеров и программистов, а с поиском других специализаций могут возникать проблемы.

Кузница магистров и не только

В основном компании предпочитают растить для себя магистров. МТС открывает магистратуру «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики. Компания рассчитывает обучить специалистов по созданию инновационных продуктов с применением передовых методов машинного и глубокого обучения. В программу входят большие языковые модели, генеративные нейросети, инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Преподавать будут ведущие специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудники МТС.

Оператор оплачивает 30 мест обучения, возможно поступление студентов за свой счет. Программа длится два года. «Мы предполагаем поступление нового потока каждый учебный год, так как видим в этом направлении приоритет цифровой экосистемы на ближайшие годы»,— говорит руководитель группы молодежных и образовательных инициатив MTC Digital Екатерина Карцева. Она отмечает, что «компания бы наняла всех студентов в штат, но все будет зависеть от обстоятельств и желания молодых специалистов». Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве от МТС.

«Яндекс» запустил магистерскую программу совместно с факультетом журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Направление «Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях» включает освоение инструментов для работы с текстом, генерации изображений и идей для проектов и статей, разработки контент-планов, анализа аудитории и другое. Выпускники смогут использовать нейросети для медиапроектов, маркетинговых стратегий, оптимизации процессов в редакции, анализа больших данных. Занятия будут вести сотрудники «Яндекса», набор начнется этим летом. Можно поступить на бюджет, сдав экзамены, или учиться платно.

Еще у «Яндекса» появились образовательные интенсивы на базе вузов-партнеров. «Студент из любого университета может подать заявку и бесплатно пройти двухнедельный курс по машинному обучению, математике для ИИ, программной разработке, робототехнике от экспертов “Яндекса”, Школы анализа данных, ведущих вузов»,— перечисляет руководитель направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании» Кирилл Баранников. На первый интенсив на факультете компьютерных наук ВШЭ подали больше 2500 заявок.

Также в сентябре на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ откроется совместная с «Яндексом» аспирантура по искусственному интеллекту. Всего до 2026 года «Яндекс Образование» рассчитывает взрастить 350 тыс. ИТ-специалистов, которым понадобится навык работы с ИИ.

VK тоже работает с НИУ ВШЭ по подготовке ИИ-специалистов. Компания вместе с Высшей школой экономики в 2022 году открыла Инженерно-математическую школу, в рамках которой готовит специалистов по машинному обучению, технологиям ИИ, развитию высоконагруженных систем. Выпускники смогут работать над индустриальными моделями ИИ, программными сервисами и инструментами на основе ИИ. Двухгодичная программа рассчитана на абитуриентов, которые владеют базовым уровнем машинного обучения, имеют фундаментальную подготовку в области прикладной математики и информатики. Студенты под кураторством экспертов компании работают над 19 проектами юнитов VK.

Всего на программах и курсах школы учится 230 студентов, а восемь выпускников школы попали на стажировку или в штат VK. В компании сообщили, что учащиеся мастерских ИМШ ежемесячно получают стипендию от VK: ее суммарный объем в 2022/23 учебном году составил 9,7 млн руб.

Компания Smart Engines, которая активно разрабатывает нейросети, открыла кафедру в МФТИ и поставила подготовку новых кадров на поток. «Там мы готовим специалистов, в том числе по искусственному интеллекту, ориентируясь на наши последние достижения в области нейросетевых алгоритмов. Обычно мы берем студентов третьего-четвертого курсов, которых постепенно вводим в курс дела и обучаем тому, что им предстоит делать в нашей компании»,— рассказал глава Smart Engines Владимир Арлазаров.

Некоторые студенты МФТИ + компании уходят, а те, кто остается, пишут научные статьи и выступают на международных конференциях, защищают кандидатские диссертации. «Фактически у нас сформировалась своя научная школа»,— поделился гендиректор Smart Engines.

«Сбер» с 2021 года готовит магистров вместе с кафедрой инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» «для самых передовых прикладных задач, в которых используются современные технологии искусственного интеллекта». Студенты могут погрузиться в computer science, познакомиться с особенностями правового регулирования в области ИИ, с методологией и трендами развития нейросетей и проч. Обучение предполагает практику и стажировки в лабораториях Управления исследований и инноваций «Сбера» и на предприятиях индустриальных партнеров. Компания не ответила на запрос «Ъ-Review».

У ГК «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация готовит специалистов в сфере искусственного интеллекта в Новосибирском государственном университете. В рамках образовательной программы «Машинное обучение» они осваивают навыки по сбору и обработке данных, построению модели машинного обучения и внедрению алгоритмов ИИ в промышленную эксплуатацию. Также сотрудники проходят обучение по программе «Предиктивный анализ». В этом году курс прошли 15 человек.

«ОДК тесно сотрудничает с передовыми инженерными школами (ПИШ), которые предполагают кроме обучения студентов и повышения квалификации еще и проведение научных исследований и разработок в области ИИ»,— рассказали в «Ростехе». В рамках ПИШ на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета с 2024 года стартует магистерская программа по разработке систем автоматического управления двигателем с использованием ИИ. В этом году новую программу начнут изучать семь человек.

Основы работы с ИИ изучают студенты программы «Крылья “Ростеха”», она готовит инженеров новой формации. «Например, лекции по теории искусственного интеллекта в МАИ для старших курсов проекта проходят в рамках дисциплины “Критические технологии”. Первая пилотная группа с углубленным изучением ИИ начнет обучение в МАИ в сентябре»,— сказали в «Ростехе».

Профи всякие нужны

По версии hh.ru, топ востребованных специалистов весной 2024 года выглядел так: дизайнеры, программисты/разработчики, дата-сайентисты, дата-инженеры, специалисты разметки данных для обучения нейросетей нового поколения, AI-тренеры. Для них открыто от 100 до 350 вакансий по всей стране, отмечают в hh.ru.

В МТС поделились, что ждут NLP-исследователей (обработка естественного языка), специалистов по большим языковым моделям, компьютерному зрению и видеоаналитике.

В VK интегрируют ИИ-технологии в свои сервисы, включая рекомендательные и поисковые системы, распознавание голоса и изображений, информационная безопасность и другое. В том числе это касается и генеративных нейросетей. «Для эффективного развития сервисов на основе ИИ требуются специалисты по data science, машинному обучению,— говорят в пресс-службе компании.— Мы видим, что на рынке растет потребность в разметчиках данных и AI-тренерах, которые помогают нейросетям ориентироваться в естественном языке, изображениях, видео».

В OZON тоже ищут data scientists в команды разработки маркетплейса, поиска, рекомендаций и рекламы. «Для направления “рекомендации и персонализация” базовым требованием станет хорошее знание Python, основных алгоритмов и структур данных,— сообщили представители компании.— Мы ждем, что специалист будет понимать принципы классического ML и deep learning».

Гендиректор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров считает, что для развития ИИ нужны сильные математики и квалифицированные разработчики с хорошей математической подготовкой. «В таких специалистах нуждаемся не только мы, но и вся IT-отрасль»,— полагает господин Арлазаров.

Еще в прошлом году вице-премьер Дмитрий Чернышенко прогнозировал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», что России понадобится не менее 70 тыс. специалистов в области ИИ к 2030 году. Он отметил, что сейчас их готовят 15 ведущих вузов в области компьютерных наук, однако в США таких учебных заведений 111, а в Китае 36.

Образовательные проекты, которые запускают компании вместе с вузами, могут постепенно улучшить ситуацию. «Чем больше на рынке сильных выпускников университетов и специалистов, способных создавать прорывные технологии и решения на их основе, тем быстрее развивается вся отрасль»,— объясняет Кирилл Баранников, глава направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании».

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Анна Ганжа