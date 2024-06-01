В Каменске-Уральском пешеход впал в кому после наезда автобуса

В Каменске-Уральском водитель автобуса «ПАЗ» наехал на 65-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Коммунальная, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате инцидента мужчина-пешеход получил травмы и находится в коме, госпитализирован в городскую больницу Каменска-Уральского»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД отметили, что в автобусе, который следовал по маршруту Городская больница №7 — поселок Селикатный, ехали десять пассажиров. «Водитель и пассажиры автобуса при ДТП не пострадали»,— сообщили в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, на водителя автобуса возбудили административные дела по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью), по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу) и по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам). «В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте