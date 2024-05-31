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Коммерсантъ FM
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Въезд и выезд из Новороссийска перекрывали на фоне воздушной тревоги

Въезд и выезд из Новороссийска на Владимировском посту был временно перекрыт, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко. В городе объявляли сигнал воздушной опасности, сейчас он уже отменен. По состоянию на 2:11 движение на Владимировском посту снова было открыто.

Новороссийск находится в Краснодарском крае. Вчера, 30 мая, в течение ночи силы ПВО сбили над регионом пять беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. На этой неделе власти Новороссийска решили, что не станут отключать подсветку зданий в целях безопасности.

О ходе российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

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