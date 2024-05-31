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Коммерсантъ FM
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Маск отрицает, что Трамп предлагал ему работу в случае победы на выборах

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не обсуждал возможность работы советником экс-президента США Дональдом Трампом в случае его переизбрания. О том, что господа Маск и Трамп говорили об этом, сообщили накануне источники The Wall Street Journal (WSJ).

«Не было никаких обсуждений касательно моей роли в потенциальной администрации Трампа»,— написал Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя публикацию издания.

По данным WSJ, их встреча прошла в марте в особняке миллиардера Нельсона Пелтца во Флориде. Дональд Трамп якобы считает, что глава Tesla мог бы курировать вопросы безопасности на границах США и экономики страны. Илон Маск входил в число участников советов при президенте США, но покинул их в 2017 году после решения господина Трампа выйти из Парижских соглашений по климату.

О президентской гонке в США — в материале «Ъ» «К Дональду Трампу тянутся все».

Лаура Кеффер

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