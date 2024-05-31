В Дагестане отменен приговор суда, после которого были убиты осужденный и адвокат

Апелляционная инстанция отменила приговор районного суда в отношении виновника смертельного ДТП, после которого отец погибшего подростка, недовольный мягкостью судебного решения, застрелил осужденного и его адвоката. Уголовное дело передано на новое рассмотрение, заявила руководитель пресс-службы Верховного суда (ВС) Дагестана Зарема Мамаева.

Как сообщал «Ъ», 19 мая 2023 года 21-летний на тот момент Владимир Григорьянц, находясь за рулем Mazda, сбил 14-летнего юношу, который управлял мопедом. Подросток умер на месте. 15 марта 2024-го Ногайский районный суд назначил водителю Mazda, обвиненному по ч. 3 ст. 264 УК РФ (ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека), полтора года ограничения свободы. Его действия суд переквалифицировал на ч. 1 ст. 264 УК РФ (совершение ДТП, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Вскоре после оглашения приговора отец погибшего мальчика, несогласный с решением суда, не менее восьми раз выстрелил из пистолета в осужденного Григорьянца, его адвоката Сергея Осипова и родственников, когда они вышли на автостоянку. От полученных ранений осужденный и его защитник умерли в больнице. Еще один пострадавший был госпитализирован.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение или ношение оружия). Верховный суд, рассмотрев дело о ДТП в апелляционном порядке, установил, что суд не дал должную оценку представленным доказательствам и наличию противоречий по делу, что повлияло на вынесение судебного решения. В итоге приговор районного суда был отменен. ВС вынес также три частных постановления — в адрес судьи районного суда, и. о. районного прокурора и следователя ОВД по Ногайскому району.

Юлия Рыбина, Махачкала