Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало экс-президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Приговор по делу вынесет судья на заседании 11 июля, передает AP. Господину Трампу грозит до четырех лет тюрьмы, он вину не признает.

Переговоры присяжных начались вчера, 30 мая, и в общей сложности продлились около 11 часов. У экс-президента есть право обжаловать обвинительное решение. Участие в судебном процессе не мешает ему баллотироваться в президенты в ходе выборов, которые должны пройти в США 5 ноября. Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, осужденным за уголовное преступление.

«Это был сфальсифицированный, позорный процесс. Настоящий приговор граждане вынесут 5 ноября. И они знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло. Я невиновный человек, все в порядке. Я борюсь за нашу страну. Я борюсь за нашу конституцию»,— сказал экс-президент на выходе из суда (цитата по AFP).

В январе 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что в 2006 году господин Трамп состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Он якобы передал ей деньги через своего бывшего адвоката Майкла Коэна. Тот подтвердил информацию о выплатах в 2019 году, согласившись сотрудничать со следствием. Сами выплаты не являются нарушением, но, когда экс-президент возместил адвокату потраченные деньги, то документально их оформили как плату за судебные издержки. Прокуратура расценила этот как фальсификацию. В мае допросили саму порноактрису.

В отношении Дональда Трампа возбуждены еще несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он проходит по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп может сесть и стать президентом США».

Лаура Кеффер