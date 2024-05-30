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Коммерсантъ FM
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В Саратове в результате пожара в приюте для животных погибли девять собак

В приюте для бездомных собак в Саратовской области произошел пожар. По информации МЧС, погибли девять собак, три пострадали. Две женщины получили ожоги рук.

Одну из пострадавших госпитализированы. Как сообщает прокуратура, она пыталась самостоятельно потушить пожар. В 18:55 (17:55 мск) пожар локализовали. Сгорел вольер на 60 кв. м. и собачьи будки на 20 кв. м.

«По уточнению администрации приюта, погибли 9 собак и 3 пострадали. Одна из пострадавших женщин от госпитализации отказалась»,— сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области. Возгорание произошло 30 мая в 17:22 (16:22 мск) в приюте «Верность-Саратов». Он расположен в районе трассы Саратов—Волгоград.

Петр Бузлаев

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