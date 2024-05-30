Ростовская ФСИН отрицает гибель участника СВО, арестованного за убийство девочки

ГУФСИН по Ростовской области прокомментировало сообщения СМИ о гибели в региональном СИЗО бывшего участника военной операции на Украине, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки. В ведомстве заявили, что «обвиняемый в СИЗО Ростова жив», а информация, которая сегодня, 30 мая, распространилась в Telegram-каналах и СМИ, ложная.

Ранее ростовское издание 161.ru со ссылкой на источники сообщило, что участник боевых действий на Украине Руслан Шингирей, арестованный по делу об убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской Ростовской области, погиб в СИЗО №3 в Новочеркасске 20 мая — на следующей день после ареста. По словам одного из собеседников издания «в силовых структурах», причина смерти мужчины пока неизвестна, рассматривается версия о суициде.

«Информация, появившаяся в ряде Telegram-каналов о смерти обвиняемого в СИЗО Ростова, не соответствует действительности. Мы эту информацию опровергаем. Он жив»,— сообщил ТАСС представитель ГУФСИН по Ростовской области. Других подробностей собеседник агентства не уточнил.

Об аресте водителя эвакуатора Руслана Шингирея по делу об убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области стало известно 25 мая. 161.ru писал, что тело девочки нашли в лесополосе 17 мая. На следующий день, 18 мая, Руслан Шингирей был задержан и вскоре дал признательные показания. По информации портала, мужчина служил контрактником и в 2022 году «оказался на передовой» на Украине.