Невыездные мы

На фоне ужесточения выдачи шенгенских виз, а также усложнения и удорожания полетов за рубеж россияне все чаще предпочитают отдыхать внутри страны. Это позволило отельерам значительно нарастить свои доходы. Сколько стоит ночь в отелях на популярных направлениях, читайте в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Переориентация туристов на внутренние направления позитивно сказывается на гостиничном бизнесе в России. По подсчетам Росстата, в январе—марте 2024 года доходы коллективных средств размещения в стране выросли на 30% год к году, до 179 млрд руб. Число ночевок в то же время увеличилось на 12%, до 62 млн.

Рост числа внутренних путешествий эксперты объясняют снижающейся доступностью выездного туризма. В «недружественные» страны стало сложнее получать визы, а лететь туда — дольше и дороже, напоминает региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году количество заявок на шенгенские визы от россиян сократилось на четверть — до 520,4 тыс. против 687,2 тыс. годом ранее. Это минимальный показатель за последние десять лет, сравнимый лишь с пандемийным 2021 годом. Доля отказов россиянам в прошлом году достигла 10,6%, хотя в 2019 году показатель был одним из самых низких в мире — лишь 1,5%.

С видом на море и горы

Традиционно одной из популярнейших альтернатив зарубежному туризму остается Сочи. В январе—марте 2024 года доходность на номер в отелях как на побережье, так и в горном кластере здесь выросла на 28%. В денежном выражении показатели составили 5,8 тыс. руб. и 14,6 тыс. руб. соответственно, подсчитали в IBC Real Estate на основе данных Hotel Advisors.

Столь заметный рост — следствие продолжающегося бума внутреннего туризма, подтверждает директор по развитию бизнеса в России и СНГ Vertical Hotels Раиль Муфазданов. Также наблюдается стабильный спрос со стороны корпоративных клиентов, добавляет директор по коммерческому развитию Radisson Hotel Group Александра Гребенкина. Имеет значение и эффект низкой базы начала прошлого года: события 2022 года привели к замедлению сегмента, поэтому в начале 2023-го рост показателей был незначительным, напоминает руководитель департамента исследований и аналитики Nikoliers Татьяна Дивина.

Учитывая, что спрос растет, а новые отели «не вырастают как грибы», цены в существующих проектах увеличиваются, отмечает управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов. Так, средний тариф в объектах на побережье Сочи вырос на 23% год к году, до 12,8 тыс. руб. за сутки, в горном кластере — на 18%, до 21,7 тыс. руб. (данные IBC Real Estate). Не последнюю роль играют инфляция и рост курса валют, говорит господин Измайлов. По его словам, после каждого скачка курса средние тарифы в отелях постепенно подтягиваются к определенным значениям: для трехзвездных отелей — до €100 за номер, для четырехзвездных — до €150, для пятизвездных — до €200 и выше.

Однако рост цен не отпугивает постояльцев: по подсчетам IBC Real Estate, в первом квартале 2024 года загрузка гостиниц на сочинском побережье и в горном кластере выросла на 2 процентных пункта и 6 процентных пунктов год к году, до 45% и 68% соответственно.

Краснодар и Симферополь наращивают выручку

Переориентация на внутренние направления тех граждан, кто ранее посещал зарубежные курорты, положительно сказывается на операционных показателях гостиниц не только Сочи, но и Краснодарского края в целом, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

По данным Росстата, в первом квартале 2024 года число ночевок в регионе выросло на 12%, до 8,4 млн. Благодаря этому отельеры смогли серьезно нарастить выручку: доходы коллективных средств размещения Краснодарского края в этот период выросли на 29% год к году, до 32 млрд руб.

Менее динамичным регионом на Черноморском побережье оказался Крым. В первом квартале 2024 года число ночевок в регионе выросло всего на 4% год к году, до 1,85 млн. Авиаперелеты в Крым по-прежнему недоступны, и не все туристы готовы к длительным поездкам до курорта на собственных автомобилях, автобусах или поездах. Несмотря на это, на фоне общей инфляции гостиничному бизнесу полуострова удалось нарастить выручку на 18% год к году, до 3,8 млрд руб.

Не морем единым

Помимо Черноморского побережья и Москвы традиционными лидерами среди направлений для путешествий по России остаются Подмосковье, Санкт-Петербург и Калининград, перечисляет замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос. Он также отмечает рост популярности путешествий в Казань, Ярославль и Волгоград. Раиль Муфазданов напоминает про горнолыжные курорты, пользующиеся спросом в зимний период,— в Кемеровской, Мурманской областях и Кабардино-Балкарии.

Впрочем, не всем регионам удалось продемонстрировать рост показателей. В то время как наиболее популярным у туристов российским направлениям, таким как Подмосковье, Петербург, Калининградская область и Ставрополье, удалось нарастить свою выручку на 16–39% при росте числа ночевок на 2–41%, есть и обратные случаи. Например, в Ленобласти доходы коллективных средств размещения сократились на 7% год к году, число ночевок — на 18%. В Дагестане выручка гостиничного бизнеса сократилась на 19%, несмотря на рост числа ночевок на 3% (данные Росстата).

Отели оценивают перспективы

В целом развитие внутреннего туризма сейчас поддерживается ростом предложения: достраиваются проекты, ввод которых откладывался в предыдущие годы, отмечает Татьяна Дивина. Это подтверждается данными Росстата: по итогам 2023 года число мест в коллективных средствах размещения практически достигло 3 млн. Для сравнения: в докризисном 2019 году их было на 16% меньше — 2,45 млн. Количество гостиниц за этот период выросло на 11%, до 31,4 тыс.

Также благодаря тому, что туризм оказался в центре внимания федеральных властей, появляются новые интересные проекты и направления, добавляет Алексис Деларофф. К примеру, в конце 2023 года Минэкономразвития сообщало, что 85 регионам страны предоставят субсидию в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму 6,2 млрд руб. Кроме того, с сентября 2024 года некоторые услуги отелей и гостиниц перестанут облагаться НДС, сообщал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В частности, речь идет об услугах тренажерного зала, спа, посещении бассейна и бань, косметических процедурах, а также о предоставлении доступа в интернет, сдаче в аренду конференц-залов и услугах охраняемой автостоянки.

Сохранение ограничений на зарубежные поездки поддержит интерес к внутреннему туризму в будущем, считает Дмитрий Паринос. Главным фактором риска остается опережающий рост стоимости, в том числе на проживание в отечественных отелях, что может замедлить туристический поток внутри страны и привести к выбору альтернативных направлений за рубежом, предупреждает он.

Но в 2024 году рост операционных показателей гостиниц побережья и горного кластера Сочи в любом случае продолжится, считает руководитель Hotel Advisors Сергей Данильченко. В ряде других регионов развитие возможно чуть более медленными темпами; спада же стоит ждать по тем направлениям, спрос на которые уже был перегрет, считает Александра Гребенкина.

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Дарья Андрианова