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Коммерсантъ FM
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FT сообщила об опасениях Зеленского из-за возможных переговоров США и РФ

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал газете Financial Times, что в отношениях между США и Украиной наблюдается серьезный разлад. По его словам, обе страны сейчас находятся дальше друг от друга, чем когда-либо с начала российской спецоперации. Другой чиновник рассказал изданию, что президент Украины Владимир Зеленский стал очень нервным и эмоциональным, он опасается переговоров между Россией и США «за его спиной».

Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве в феврале 2023 года

Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве в феврале 2023 года

Фото: Evan Vucci, Pool / AP

Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве в феврале 2023 года

Фото: Evan Vucci, Pool / AP

Господин Зеленский, утверждает один из собеседников FT, подозревает, что правительство США надеется провести с Россией мирные переговоры до президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах 5 ноября. Также у украинского президента вызывает недовольство требование США не наносить удары по российским НПЗ, так как это может привести к повышению цен на газ в год выборов.

Еще один украинский чиновник рассказал изданию, что больше всего Владимир Зеленский переживает из-за того, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не будут присутствовать на саммите в Швейцарии. FT ознакомилась с запиской, которую офис господина Зеленского распространил среди украинских чиновников. В ней им рекомендуется публично критиковать господина Байдена и господина Си за это решение.

Собеседник FT добавил, что последние месяцы в офисе украинского президента царит «паранойя», а сам господин Зеленский все чаще высказывает недовольство президентом США. Еще несколько членов правительства господина Зеленского сказали изданию, что обеспокоены «открытой провокацией» Белого дома со стороны украинского президента.

Саммит в Швейцарии, на котором будет обсуждаться «формула мира» господина Зеленского, пройдет 5–16 июня. На мероприятие приглашены делегации 160 стран. 26 мая Владимир Зеленский в видеообращении призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина лично посетить саммит. Китай в ответ заявил, что КНР выступает за такую мирную конференцию, которую признали бы как Россия, так и Украина. Господин Байден, по данным Bloomberg, также вряд ли посетит саммит, так как в это время поедет в Калифорнию в рамках предвыборной кампании. После этого, как сообщает со ссылкой на источники The Washington Post, Владимир Зеленский отстранил несколько чиновников, которые, как считалось, были наиболее близки к администрации президента США.

Власти Швейцарии настаивали, что в саммите должна принять участие Россия, но Украина выступала против. Российская сторона заявляла, что не заинтересована в участии. Приглашение РФ так и не было отправлено. Президент России Владимир Путин говорил, что целью саммита является коллективный ультиматум России. Он заявил, что не намерен обсуждать формулы мира, «основанные на хотелках» Украины.

Подробнее — в материале «Швейцарская мирная преференция».

Евгений Белоусов

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