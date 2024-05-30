В Белгородской области из-за удара дрона погиб человек, девять ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины ударили по пассажирской «Газели» с работниками сельскохозяйственного предприятия, возвращавшимися с работы домой. В результате атаки один человек погиб, девять получили ранения.

Атака произошла в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям.

Один человек погиб до прибытия скорой помощи. Четыре женщины и пятеро мужчин госпитализированы с осколочными ранениями различных частей тела.

Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Там никто не пострадал.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и ударам беспилотников со стороны Украины. Сегодня, 30 мая, из-за ударов дронов по населенным пунктам региона ранения получили пять человек.

Сергей Толмачев, Воронеж