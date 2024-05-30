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Коммерсантъ FM
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Матыцин и Абрамченко примут участие в праймериз «Единой России»

Бывший министр спорта России Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко примут участие в праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму по одномандатным округам. Господин Матыцин выдвинут в Брянской области, а госпожа Абрамченко — в Ростовской области. Решение принял президиум генсовета «Единой России».

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вопрос о выдвижении Виктории Абрамченко по южному одномандатному избирательному округу №152 Ростовской области и Олега Матыцина по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области на голосование поставил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что у президиума генсовета есть право, предусмотренное внутренними документами партии, от себя направить кандидатов для участия в предварительном голосовании.

Выборные кампании различного уровня пройдут в России в единый день голосования — 8 сентября 2024 года. Голосование на праймериз «Единой России» к осенним выборам завершилось 26 мая. В ходе праймериз единороссы отбирали кандидатов для участия в выборах в заксобрания, гордумы, сельсоветы, а также на довыборы в Госдуму.

Перед началом праймериз в его правила были внесены существенные изменения. По новым правилам кандидаты–участники военной операции на Украине автоматически получают дополнительно 25% голосов к своему результату. Кроме того, каждый победитель праймериз должен будет стать сторонником или членом партии, ранее такое не предусматривалось. На выборах в заксобрания убрали возможность одновременно подать заявку на участие в праймериз по одномандатным округам и на попадание в списки.

Подробнее о внутрипартийных праймериз «Единой России» — в материале «Ъ» «Действующие победили претендующих».

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