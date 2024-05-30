В Башкирии школьникам запретили пользоваться сотовыми во время учебы

Депутаты Курултая Башкирии приняли в окончательном чтении законопроект, запрещающий школьникам пользоваться сотовыми телефонами во время занятий. Соответствующие поправки внесены в закон «Об образовании в Республике Башкортостан». Республиканский закон дополнен новой статьей, в которой сформулированы обязанности обучающихся и предусмотрена ответственность за нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законодательная инициатива инициирована комитетом Курултая по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В обосновании к документу говорится, что изменения направлены на повышение авторитета педагогической профессии.

«Создание благоприятных условий для осуществления педагогической деятельности, формирование достойного авторитета педагога в становлении личности подрастающего поколения, повышение роли педагога как наставника в воспитании высоких морально-нравственных качеств обучающихся, воспитывающего будущих героев страны и нашей республики, возможно только при наличии комфортной среды для всех участников образовательного процесса, которая во многом зависит от соблюдения дисциплины в образовательной организации со стороны обучающихся,— отмечается в документе.

По мнению авторов, запрет смартфонов позволит «минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий, нивелирует возможность списывания, повысит грамотность школьников».

Принятый закон обязывает школьников не использовать «средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». Исключения предусмотрены для случаев, если возникла угроза жизни или здоровью ребенка или персонала общеобразовательного учреждения, а также «иных экстренных» ситуаций. Ранее депутаты отмечали, что изменения не будут распространяться на детей, у которых установлена инсулиновая помпа, поскольку они контролируют уровень глюкозы с помощью смартфона.

Помимо запрета на звонки во время уроков в нем предусмотрена обязанность учеников добросовестно осваивать образовательную программу, делать домашнее задание, выполнять требования школьного устава и следовать правилам, соблюдать дисциплину, заботиться о собственном здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому совершенствованию, уважать честь и достоинство учеников и сотрудников организации, беречь ее имущество, поддерживать порядок и участвовать в полезном труде, а также иные. За неисполнение обязанностей для школьников предусмотрены наказания: замечание, выговор и отчисление.

Учителя рассказали “Ъ”, как будет выполняться запрет использовать мобильники на уроках.

Наталья Балыкова, Уфа