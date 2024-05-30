Власти Швеции заявили о готовности запретить импорт российского газа

Министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что королевство рассматривает возможность ввести запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. По ее словам, к такой мере страна может прибегнуть, если запрет на российский СПГ не удастся ввести в рамках пакета санкций ЕС. Против этого запрета выступает Венгрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эбба Буш

Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters Эбба Буш

Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters

«Это не оптимально, но мы рассматриваем возможность найти способ дальнейшего прекращения и введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ»,— сказала госпожа Буш журналистам агентства Bloomberg.

Россия — второй по величине поставщик СПГ в Европу после США. По предварительным данным Kpler, в апреле Россия экспортировала 2,84 млн т сжиженного природного газа. 46% общего объема было поставлено в Европу. Между тем в Азию РФ направила треть экспортируемого СПГ — 34%. Еще 20% в статистике значатся как «направленные в неизвестном направлении».

7 мая агентство уже сообщало, что 14-й пакет санкций может затронуть СПГ из России. Также может быть введен запрет на использование европейских портов для дальнейшего реэкспорта поставок СПГ. 27 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддерживает 14-й пакет санкций. Он пояснил, что в нынешнем виде пакет может навредить энергоснабжению Венгрии.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Российскому СПГ порт заказан».

Евгений Белоусов