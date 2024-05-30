Novabev Group объявила о планах увеличить уставной капитал

Алкогольная компания Novabev Group сообщила о намерении увеличить уставной капитал до 11,06 млрд руб. Он возрастет на 8,85 млрд руб. за счет добавочного капитала и на 2,21 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Сейчас уставной капитал компании составляет 1,58 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. Общее количество акций в обращении, таким образом, достигнет 126,4 млн»,— говорится в сообщении на сайте компании.

В материале указано, что размытия долей акционеров не произойдет, так как новые ценные бумаги будут распределены между ними пропорционально. Novabev Group считает, что решение положительно повлияет на инвестиционную привлекательность компании.

Увеличение уставного капитала, как говорится в сообщении, позволит сделать ценные бумаги Novabev Group более доступными для большего числа инвесторов. Конвертация большей части капитала в ценные бумаги и их передача акционерам также обеспечат более справедливое распределение стоимости компании между ними, сказано в материале.

Novabev Group занимает первую строчку в рейтинге крупнейших производителей водок в России. Компании принадлежат бренды Beluga, «Беленькая», «Мягков» и «Архангельская». По итогам первого квартала 2024 года чистая прибыль компании выросла более чем в два раза по сравнению с результатами прошлого года и достигла 33,7 млн руб.

Подробнее о компании — в материале «Ъ» «Водку разлили по местам».

Петр Бузлаев