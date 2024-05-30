Microsoft отказалась от русской озвучки Сall of Duty: Black Ops 6

Американская корпорация Microsoft на страничке шутера Сall of Duty: Black Ops 6 в Steam указала локализацию на русский язык только через субтитры. Предыдущие части серии, включая вышедшую в 2023 году Сall of Duty: Modern Warfare III, всегда полностью переводили на русский язык.

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В русскоязычном Steam игра недоступна, однако из других регионов уже можно оформить предзаказы. Microsoft представила первый трейлер Сall of Duty: Black Ops 6 28 мая, в нем мировые лидеры рассуждают о правде и лжи. Компания обещает рассказать больше подробностей о проекте на презентации 9 июня, однако уже сейчас известно, что после выхода она сразу же попадет в сервис по подписке на видеоигры Xbox Game Pass. Как сообщает известный инсайдер Том Хендерсон, релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК и консолях нынешнего и предыдущего поколений, а сеттингом игры станет война в Персидском заливе.

Евгений Федуненко