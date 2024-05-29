Microsoft представила трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Американская корпорация Microsoft представила шутер Call of Duty: Black Ops 6 и выпустила трейлер к игре. Также компания объявила, что полноценная презентация видеоигры пройдет 9 июня, а после ее выхода она сразу же попадет в сервис по подписке на видеоигры Xbox Game Pass.

В трейлере видеоигры мировые лидеры рассуждают о правде и лжи. Игра серии Call of Duty впервые попадет в Game Pass со старта продаж — ранее инсайдеры предупреждали о повышении тарифов или введении новых, однако в анонсе Microsoft об этом ничего сказано не было. Как сообщает известный инсайдер Том Хендерсон, релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК и консолях нынешнего и предыдущего поколений, а сеттингом игры станет война в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что Microsoft может сделать следующие Xbox линейкой продуктов с эталонными спецификациями и поддержкой Windows и Steam. Также компания объявила, что собирается добавить функции искусственного интеллекта в разрабатываемые видеоигры.

Евгений Федуненко