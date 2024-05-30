Евросоюз утвердил запретительные пошлины на российское зерно

Совет Евросоюза утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в социальной сети X. Размер пошлины достигает €95 за тонну импортируемой в ЕС продукции, что примерно соответствует 50% стоимости пшеницы на европейском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валдис Домбровскис

Фото: Andy Wong / AP Валдис Домбровскис

Фото: Andy Wong / AP

Решение вступит в силу 1 июля. Оно предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. Уточняется, что заградительные тарифы на зерно из России и Белоруссии не коснутся транзита через порты Евросоюза в третьи страны. Меры также затронут импорт гороха и гранул из свекловичного жома.

В конце марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила на саммите стран ЕС повысить пошлины на российское и белорусское зерно. Она отметила, что пошлины помогут избежать дестабилизации европейского рынка зерна и лишить Россию дополнительных доходов от торговли с европейскими странами. Российский МИД в ответ сообщал, что такие пошлины скажутся на всем мировом рынке зерна.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».