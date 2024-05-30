Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев стал фигурантом дела о взятках

В отношении депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщила региональная прокуратура, его подозревают в получении взятки в размере 3,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, политик получал незаконное денежное вознаграждение с сентября 2022 по январь 2023 года. Деньги фигуранту дела поступили якобы от руководителя строительной организации за помощь при принятии решений Советом депутатов Новосибирска в пользу компании.

В областном управлении СКР добавили, что взятка также предполагалась за нераспространение депутатом в СМИ данных, порочащих бизнесмена и его фирму.

Политическая карьера Игоря Украинцева началась в Кузбассе, где в 2013 году он был избран в заксобрание региона от ЛДПР. В 2017 году он был выдвинут от партии кандидатом на пост губернатора Кемеровской области. В ходе выборов он тогда занял второе место. В том же году вернулся в Новосибирск. В 2019 году политик возглавил реготделение партии «Зелёные». Через год стал директором по развитию соцпроектов группы компаний «Стрижи». Тогда же стал депутатом горсовета от одномандатного округа №11. В 2024 году был одним из кандидатов на должность главы Новосибирска. После выборов заявил о своем уходе с поста руководителя реготделения партии «Зелёные».

Александра Стрелкова, Новосибирск