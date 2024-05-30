Лавров не исключил шагов по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реализация планов США по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе не останется без реакции Москвы. По его словам, Россия помимо отказа от моратория на развертывание РСМД может предпринять шаги в области ядерного сдерживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента РФ»,— сказал господин Лавров «РИА Новости».

По мнению Москвы, развертывание РСМД создаст для России «серьезный вызов в сфере безопасности». Министр отметил, что в совместном заявлении РФ и КНР по итогам визита Владимира Путина в Пекин говорится, что «такие дестабилизирующие шаги США представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю». Господин Лавров заявил, что Москва и Пекин договорились взаимодействовать «с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность».

В апреле США сообщили о переброске систем Typhon на Филиппины в рамках учения. Американские РСМД впервые были развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. МИД России предупреждал об отказе от моратория на РСМД, если ракеты будут развернуты.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Азию надвигается Typhon».

Леонид Уварчев