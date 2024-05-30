Петербургский парламент официально назначил выборы губернатора на 8 сентября

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года — во второе воскресенье сентября. Официальную дату утвердили депутаты городского Законодательного собрания на пленарном заседании в четверг, 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале сообщил, что решение о трехдневном голосовании — с 6 по 8 сентября, в течение 10 дней после опубликования закона примет Горизбирком. «Лично я — “за”. Многодневная система уже хорошо зарекомендовала себя: показала свою эффективность и удобство для избирателей»,— отметил господин Бельский.

Желание принять участие в выборах на пост губернатора уже выразили несколько политиков. Среди них, в частности, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» в Петербурге Надежда Тихонова. При этом действующий глава города Александр Беглов примет участие, чтобы баллотироваться на второй срок.

От какой партии Александр Беглов пойдет на выборы — подробнее в материале «Ъ-СПб» «Губернатор определился с партией».

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