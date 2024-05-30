Bloomberg: Еврокомиссия может ввести санкции против «Ингосстраха»

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Ингосстрах», которая занимается страхованием нефтяных танкеров. Такое предложение направила на рассмотрение Еврокомиссии одна из стран европейского блока, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации говорится, что в настоящий момент в ЕС ведется оценка этого предложения. Отмечается, что сейчас «Ингосстрах» не включен в проект нового санкционного пакета, над которым работают в Евросоюзе. Однако даже если предложение о введении санкций одобрит Европейская комиссия, оно все равно столкнется с волной недовольства в некоторых странах, рассказал собеседник издания. Возможные санкции могут создать риски для торговли российской нефтью, а также для поставок международных товаров, застрахованных в российской компании.

Представители «Ингосстраха» заявили Bloomberg, что компания «работает в строгом соответствии с законодательством». Там также отметили, что компания «следует рекомендациям, содержащимся в соответствующем Руководстве по санкциям для компаний, работающих в сфере морского судоходства, опубликованном OFAC, и других соответствующих руководствах, если это применимо».

7 мая Bloomberg писал, что 14-й пакет санкций может затронуть поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Также может быть введен запрет на использование европейских портов для дальнейшего реэкспорта поставок СПГ. 27 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает 14-й пакет европейских санкций против России. По его словам, в нынешнем виде санкционный пакет может навредить энергоснабжению Венгрии.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Российскому СПГ порт заказан».

Ольга Семеновых