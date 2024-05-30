В США открыли новое предприятие по производству артиллерийских снарядов

В городе Мескит в Техасе рядом с Далласом открыли новое предприятие по производству корпусов артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает The New York Times. Предприятие пока еще не начало работу. Оно сможет производить до 30 тыс. корпусов снарядов в месяц.

Предприятие построили на месте бывшего склада. Строительство шло десять месяцев: его финансировали из дополнительных военных бюджетов, принятых в 2022 и 2023 годах. Половина сотрудников для этого предприятия будет переведена с оружейного завода в Гарланде. Управляет заводом компания General Dynamics, но владеет им Пентагон.

Завод в Меските будет выпускать металлические корпуса снарядов. Взрывчатым веществом их начиняют на военном заводе в Берлингтоне, штат Индиана. Сейчас металлические корпуса снарядов в США производят на двух предприятиях в Пенсильвании: они выпускают 36 тыс. единиц корпусов в месяц.

Как отмечает The New York Times, военные действия на Украине и в секторе Газа привели к резкому израсходованию артиллерийских боеприпасов. В связи с этим США планируют производить 100 тыс. снарядов 155-го калибра ежемесячно к концу 2025 года.

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