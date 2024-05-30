Операторы кикшеринга увеличили штрафы до 150 тыс. рублей за различные нарушения

Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили штрафы за нарушение правил сервиса, в том числе нарушение ПДД при управлении электросамокатами. Об этом «Ъ» сообщили в Ассоциации операторов микромобильности и подтвердили в компаниях.

Размер новых санкций:

передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс. руб.,

поездка с пассажиром — 5 тыс. руб.,

неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. руб.,

некорректная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) — 500 руб.,

управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — 100–150 тыс. руб. в зависимости от оператора.

Речь идет о штрафах за нарушение правил, установленных в договорах оферты, которые подписывают пользователи при установке приложения. Суммы списываются с банковской карты (при самых серьезных нарушениях — с блокировкой аккаунта). Ранее в Whoosh и «МТС Юрент» за езду вдвоем на самокате штрафовали на 800, в «Яндексе» — на 1 тыс. руб. За езду на пешеходном переходе «МТС Юрент» блокировал аккаунт на месяц, «Яндекс» штрафовал на 1 тыс., Whoosh — на 500 руб.

«По статистике операторов, пользователей, которые систематически и злостно нарушают ПДД и внутренние правила сервисов, не более 1% от общего числа пользователей»,— пояснила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, увеличение штрафов — «мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников движения».

Напомним, что со стороны государства за соблюдением ПДД электросамокатчиками следит ГИБДД, применяя штрафы по статьям 12.29–12.30 КоАП (500–1500 руб.). В Госдуме находится проект поправок, усиливающих наказание до 30 тыс. руб. за различные нарушения. Ксения Эрдман отмечает, что кикшеринг-сервисы не подменяют собой госконтроль, внутренние штрафы операторов — это дополнение к штрафам КоАП. По данным ГИБДД, в 2023 году аварийность с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности выросла втрое.

Следующим шагом, по словам госпожи Эрдман, может быть организация единого реестра недобросовестных пользователей, которые в результате систематических нарушений внутренних правил сервиса и ПДД будут лишены доступа к услугам трех крупнейших кикшеринг-операторов.

О том, как штрафуют электросамокатчиков в рамках договора аренды, читайте в материале «Ъ» «Самокатчик платит дважды».

Иван Буранов