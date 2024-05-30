Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из демократической в демографическую

ЛДПР обещает не бросать семейную тематику

ЛДПР пытается закрепиться в статусе партии, ответственной за демографические инициативы: очередное тематическое мероприятие в Госдуме либерал-демократы провели в среду. По словам зампреда фракции Станислава Наумова, так партийцы еще и обкатывают новый формат работы с избирателями. Его суть в том, что собранные профессионалами юридические прецеденты сначала проходят подтверждение актуальности в соцсетях и приемных самих парламентариев, а затем обсуждаются в рамках экспертно-депутатских круглых столов. По крайней мере, так точно делает сам господин Наумов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывая круглый стол «Меры государственной поддержки семей с детьми: проблемы и пути решения», Станислав Наумов сообщил, что путем организации таких мероприятий либерал-демократы оценивают «фактическое воздействие действующего законодательства» и вместе с тем суммируют «рекомендации», связанные с поправками к разрабатываемым инициативам. «Как депутат я решил предоставить избирателям и возможность дать нам наказы: мы такую возможность реализовали в соцсетях и подтвердили значимость проблем, которые будут обсуждаться»,— облек происходящее в аппаратные формулировки господин Наумов.

Наиболее значимые тематические инициативы представили приглашенные общественники и эксперты.

Так, директор центра правовой поддержки «Мама в праве» Виктория Рашина подробно затронула вопросы повторного использования материнского капитала в случаях, когда цель не была достигнута по не зависящим от родителей обстоятельствам, и учета в доходах семьи алиментов, компенсаций и средств, полученных от продажи единственного жилья при назначении пособий.

Еще один юрист Екатерина Ларина посетовала на «территориальность» статуса многодетных семей (то, что в одном регионе считается многодетной семьей, в другом таковой не является), ее коллега из фонда «Женщины России» Екатерина Величкина — на девальвацию всех льгот при оформлении многодетной матерью статуса ИП, неравномерную выдачу путевок в детские лагеря и приснопамятные «отдельные столы» в школах для ребят из многодетных семей. «Хочется, чтобы дети из многодетной семьи не слышали "вы бедное население", ведь они потом к себе так и относятся, потому что к ним так относятся взрослые,— подчеркнула госпожа Величкина.— Женщины со мной согласятся: ходит такое мнение, что многодетная семья либо очень богатая, либо очень бедная, потому что сидит на льготах».

Вместе с тем эксперты затронули темы поддержки семей, пострадавших от паводков в Оренбургской области, социальных гарантий и соцзащиты, тематических новелл в трудовое законодательство и т. д. «Эти темы — это прямой диалог с гражданами, не придуманный, не с черновых совещаний, а из жизни, с наших всероссийских приемов»,— подчеркивал Станислав Наумов.

А в беседе с “Ъ” депутат и вовсе заявил: «Мы же либерально-демографическая партия России! Как мы в Доме Союзов год назад провели мероприятие с Татьяной Голиковой по демографической политике, так тему и не бросаем, а начинаем раскладывать по деталям».

По словам политика, либерал-демократы вытаскивают из практики правоприменительные случаи при помощи экспертов уровня практикующих адвокатов и вместе с ними и при участии рядовых граждан пытаются разобраться, «что нужно менять в законотворчестве». «То есть не просто какие-то лозунги, а конкретная работа»,— похвастался парламентарий.

Какие приоритеты на будущее установила ЛДПР

Аналогично ЛДПР уже работает по экологической повестке, сообщил Станислав Наумов, а через месяц начнет работать и над налоговой повесткой. «Буду собирать людей в приемной, рассказывать, какие им положены вычеты и как их получить. Акцент сделаем на семьях с детьми, так что и это будет демографическая история»,— рассказал либерал-демократ как минимум о своем плане работы (других депутатов ЛДПР на мероприятии не было).

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...