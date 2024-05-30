Из демократической в демографическую

ЛДПР пытается закрепиться в статусе партии, ответственной за демографические инициативы: очередное тематическое мероприятие в Госдуме либерал-демократы провели в среду. По словам зампреда фракции Станислава Наумова, так партийцы еще и обкатывают новый формат работы с избирателями. Его суть в том, что собранные профессионалами юридические прецеденты сначала проходят подтверждение актуальности в соцсетях и приемных самих парламентариев, а затем обсуждаются в рамках экспертно-депутатских круглых столов. По крайней мере, так точно делает сам господин Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывая круглый стол «Меры государственной поддержки семей с детьми: проблемы и пути решения», Станислав Наумов сообщил, что путем организации таких мероприятий либерал-демократы оценивают «фактическое воздействие действующего законодательства» и вместе с тем суммируют «рекомендации», связанные с поправками к разрабатываемым инициативам. «Как депутат я решил предоставить избирателям и возможность дать нам наказы: мы такую возможность реализовали в соцсетях и подтвердили значимость проблем, которые будут обсуждаться»,— облек происходящее в аппаратные формулировки господин Наумов.

Наиболее значимые тематические инициативы представили приглашенные общественники и эксперты.

Так, директор центра правовой поддержки «Мама в праве» Виктория Рашина подробно затронула вопросы повторного использования материнского капитала в случаях, когда цель не была достигнута по не зависящим от родителей обстоятельствам, и учета в доходах семьи алиментов, компенсаций и средств, полученных от продажи единственного жилья при назначении пособий.

Еще один юрист Екатерина Ларина посетовала на «территориальность» статуса многодетных семей (то, что в одном регионе считается многодетной семьей, в другом таковой не является), ее коллега из фонда «Женщины России» Екатерина Величкина — на девальвацию всех льгот при оформлении многодетной матерью статуса ИП, неравномерную выдачу путевок в детские лагеря и приснопамятные «отдельные столы» в школах для ребят из многодетных семей. «Хочется, чтобы дети из многодетной семьи не слышали "вы бедное население", ведь они потом к себе так и относятся, потому что к ним так относятся взрослые,— подчеркнула госпожа Величкина.— Женщины со мной согласятся: ходит такое мнение, что многодетная семья либо очень богатая, либо очень бедная, потому что сидит на льготах».

Вместе с тем эксперты затронули темы поддержки семей, пострадавших от паводков в Оренбургской области, социальных гарантий и соцзащиты, тематических новелл в трудовое законодательство и т. д. «Эти темы — это прямой диалог с гражданами, не придуманный, не с черновых совещаний, а из жизни, с наших всероссийских приемов»,— подчеркивал Станислав Наумов.

А в беседе с “Ъ” депутат и вовсе заявил: «Мы же либерально-демографическая партия России! Как мы в Доме Союзов год назад провели мероприятие с Татьяной Голиковой по демографической политике, так тему и не бросаем, а начинаем раскладывать по деталям».

По словам политика, либерал-демократы вытаскивают из практики правоприменительные случаи при помощи экспертов уровня практикующих адвокатов и вместе с ними и при участии рядовых граждан пытаются разобраться, «что нужно менять в законотворчестве». «То есть не просто какие-то лозунги, а конкретная работа»,— похвастался парламентарий.

Аналогично ЛДПР уже работает по экологической повестке, сообщил Станислав Наумов, а через месяц начнет работать и над налоговой повесткой. «Буду собирать людей в приемной, рассказывать, какие им положены вычеты и как их получить. Акцент сделаем на семьях с детьми, так что и это будет демографическая история»,— рассказал либерал-демократ как минимум о своем плане работы (других депутатов ЛДПР на мероприятии не было).

Григорий Лейба