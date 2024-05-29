Не частное это дело

Верховный суд (ВС) в среду внес в Госдуму законопроект, предусматривающий перевод уголовных дел о клевете в категорию частно-публичного обвинения. Это означает, что такие дела нельзя будет возбудить исключительно по инициативе потерпевшего и также нельзя будет автоматически прекратить в связи с примирением сторон. Три года назад ВС уже выступал с инициативой, подразумевающей полную ликвидацию института частного обвинения, но она не прошла, напоминает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту, который 29 марта поступил в Госдуму, говорится, что он подготовлен во исполнение поручения президента от 24 октября 2020 года. Тогда Владимир Путин поддержал предложение Совета безопасности РФ о необходимости отнесения клеветы к категории дел частно-публичного обвинения «в целях усиления защиты конституционных прав граждан».

28 мая внесение инициативы в Думу одобрил Пленум ВС Это уже не первая попытка, напомнил председатель коллегии ВС по уголовным делам, зампред ВС Владимир Давыдов, представляя документ: в 2021 году ВС уже вносил в Думу законопроект, который предусматривал полный отказ от института частного обвинения и перевод всех подпадающих под него составов (помимо статьи о клевете к делам частного обвинения относятся статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о нанесении легких побоев). Но в итоге выяснилось, что полный отказ от частного обвинения представляется «преждевременным», поэтому законопроект был отозван и доработан.

Предложенные изменения предполагают, что дела частно-публичного обвинения уже не будут подлежать безусловному прекращению исключительно в связи с примирением сторон.

Да и возбуждение дела по одному только факту, без проверки, «вызывает вопросы в теории и практике», признался господин Давыдов, выступая на пленуме. В прошлом году, напомнил он, суды рассмотрели дела о клевете в отношении 578 лиц и прекратили по реабилитирующим основаниям либо оправдали 333 человек. Это, конечно, хорошо, что граждане нашли защиту своих прав в суде, отметил зампред ВС, но это также означает, что около 60% таких лиц изначально были привлечены к уголовной ответственности без оснований. Проведение предварительной проверки и дознания позволит повысить уровень процессуальных гарантий и качество правосудия по таким делам, уверены в ВС.

По словам источника “Ъ” в правительстве РФ, против предыдущей инициативы ВС о ликвидации института частного обвинения активно выступало МВД, однако новый законопроект ведомство поддерживает.

Бывший прокурор, руководитель проекта «Кассатор онлайн» Лариса Степанова указывает, что действующий порядок частного обвинения очень сложен для граждан, которым приходится постоянно сталкиваться с отказами судов в возбуждении подобных дел из-за отсутствия необходимых документов; фактически люди вынуждены проводить самостоятельное расследование. Даже имея на руках справку о побоях, добиться возбуждения дела частного обвинения очень непросто, а с заявлением о клевете просто отправляют писать гражданский иск о защите чести и достоинства, отмечает эксперт. И Совет безопасности не случайно поднял эту тему, считает госпожа Степанова: очень много жалоб на то, что дела о клевете не возбуждают, фактически это сейчас не работающий институт.

Завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ Леонид Головко напоминает, что первая попытка ВС перевести дела частного обвинения в публичную плоскость была направлена на реализацию рекомендаций Европейского суда по правам человека, который требовал от российских властей настойчивее бороться с домашним насилием.

Это глобальный тренд, но именно по этой причине инициатива ВС тогда и не прошла, поясняет эксперт. Более того, по его словам, настойчивость, с которой в этом направлении действовал ВС, вызвала определенное раздражение: было непонятно, зачем ради такого ломать целый институт частного обвинения, который сам по себе — редкое и, можно сказать, единственно возможное проявление учета частной воли по уголовным делам. При этом новая попытка ВС вернуться к этому вопросу, на этот раз через статью о клевете, выглядит совсем уж загадочной, полагает господин Головко. По его оценке, 300 дел на всю страну — это немного, но нет никаких гарантий, что дознаватели будут возбуждать их охотнее, чем сейчас это делают суды, к тому же всегда есть альтернатива в виде гражданского процесса о защите чести и достоинства.

Анастасия Корня