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Коммерсантъ FM
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Верховный суд внес в Госдуму законопроект о квалификации дел о клевете

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, по которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств будут иметь вид частно-публичного обвинения. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), уголовные дела такого вида возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Проектом вносятся изменения в ч. 2 ст. 20 УПК («Виды уголовного преследования»). Предлагается исключить из этой статьи указание на ч.1 ст. 128 УК («Клевета») и одновременно дополнить статью указанием на ч. 3 ст. 20 УПК. Таким образом, уголовные дела о клевете станут рассматриваться как дела частно-публичного обвинения.

В пояснительной записке отмечается, что поправки были разработаны в рамках поручения президента Владимира Путина об усилении защиты конституционных прав граждан. Поправки также направлены на укрепление гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышение уровня защиты лиц, пострадавших от клеветы, отмечается в записке.

Согласно действующему законодательству, ответственность за клевету предусмотрена ч. 1 ст. 128 УК. В записке отмечается, что указанное в статье нарушение схоже с оскорблением, за которое установлена административная ответственность (ст. 5.61 КоАП). Уголовная ответственность по статье о клевете наступает лишь в тех случаях, когда потерпевший заявляет о преступлении и самостоятельно поддерживает сторону обвинения в суде. Нарушения, предусмотренные чч. 2–5 статьи о клевете, расследуются вне зависимости от того, написал ли потерпевший заявление. Поправки предполагают, что бремя доказывания по уголовным делам о клевете без отягчающих обстоятельств будет возложено на правоохранителей.

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