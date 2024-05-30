Дагестанское следствие обросло землей

Как стало известно “Ъ”, суд наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество, принадлежащее, по мнению следствия, бывшему руководителю следственного управления (СУ) МВД по Дагестану Руфату Исмаилову. Как выяснили сотрудники главного следственного управления СКР, ведущие расследование дела о взятках и превышении должностных полномочий высокопоставленными сотрудниками полиции, участки, здания, помещения и автомашины были оформлены на подставных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра МВД Дагестана Руфат Исмаилов (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший заместитель министра МВД Дагестана Руфат Исмаилов (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заместитель министра внутренних дел Дагестана — начальник следственного управления Руфат Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров были обвинены главным следственным управлением СКР в получении взяток (ст. 290 УК) за прекращение уголовных дел, а также в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Дав местному предпринимателю 100 млн руб. на оборудование для майнинга криптовалюты, чиновники МВД потом едва не посадили своего партнера, который не смог реализовать этот проект.

Офицеры, как сообщал “Ъ”, были задержаны в начале ноября в Дагестане, а затем доставлены в Москву, где им были предъявлены соответствующие обвинения. В середине декабря еще одним фигурантом дела стал следователь СУ МВД по Дагестану Абдул Абакаров.

Срок предварительного следствия по делу в последний раз был продлен руководством следственного комитета до 2 августа этого года. До этого же срока арестованы и фигуранты расследования.

Между тем следователи ГСУ СКР получили из ФСБ оперативно-разыскные материалы, которые свидетельствовали о том, что Руфат Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество на четырех своих знакомых в Дагестане.

Одному из них, выяснили оперативники ФСБ, на праве собственности сейчас принадлежат шесть земельных участков (самый крупный из них — площадью около 6 тыс. кв. м), три здания и автомобиль. Второму — земельный участок площадью более тысячи «квадратов», здание площадью 299 кв. м и четыре автомобиля.

Два других владельца имущества в постановлении суда (имеется в распоряжении “Ъ”) были названы поименно.

Индивидуальному предпринимателю Дибиру Гайдарбекову (по данным ЕГРЮЛ, он руководит также компанией «Бонус», занимающейся организацией и проведением азартных игр и заключением пари), пришли к выводу следователи, были доверены помещение площадью 100 кв. м, два машино-места и автомобиль.

На Мугатдеса Алиева, бывшего руководителя компании, занимавшейся оптовой торговлей пищевыми продуктами, было оформлено право собственности на здание площадью почти 300 кв. м, жилое помещение площадью 171 «квадратов» и земельный участок площадью почти 500 кв. м.

Доходы четырех номинальных владельцев, выяснили оперативники, не соответствуют стоимости имущества, находящегося в их собственности, а также сотрудников МВД Дагестана.

Поскольку санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая фигурирует в деле, предусматривает штрафы в размере до 500 млн руб., Басманный райсуд решил, что для обеспечения исполнения приговора в этой части и других имущественных взысканий необходимо наложить аресты на движимое и недвижимое имущество, фактически принадлежащее фигурантам дела, но зарегистрированное на третьих лиц.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя об аресте, аргументируя это тем, что один из фактических владельцев имущества является индивидуальным предпринимателем, имеет достаточный доход, а спорное имущество было приобретено в кредит. Они также просили снять ограничения на использование автомобиля, поскольку у его нынешнего владельца на иждивении находятся малолетние дети.

Однако судья Басманного районного суда Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия и продлила срок ареста на имущество до 2 августа.

Юлия Рыбина, Махачкала